Dauer-Premier mit Makeln Netanjahus schwieriger Weg von „Alles nur nicht Bibi“ zurück an die Macht

Die einen lieben, die anderen hassen ihn. Egal wie die Israelis zu ihm stehen, längst ist Benjamin Netanjahu die wohl wichtigste politische Führungsfigur in der bald 75-jährigen Geschichte des Staates Israel geworden.

Nun wird er erneut Premier. Denn ihm ist es gelungen, mit seiner Likud-Partei und anderen rechten Koalitionspartnern am 1. November die fünfte Wahl in nur drei Jahren triumphal zu gewinnen. Und er hat es geschafft, eine Regierung zu schmieden, die an diesem Donnerstag vereidigt werden soll – die am weitesten rechts stehende, die das Land je hatte.

Dabei saß „Bibi“, wie Netanjahu in Israel von allen genannt wird, anderthalb Jahre in der Opposition. Ihm war es in den Wahlen zuvor kaum noch gelungen, Mehrheiten zu bilden.

Seine Karriere Benjamin Netanjahu wurde am 21. Oktober 1949 in Tel Aviv als zweiter Sohn einer säkularen jüdischen Familie geboren. Der Großvater war Rabbiner. Netanjahus Vater Benzion, ein Historiker, war Vertreter einer radikalen zionistischen Strömung.

in Tel Aviv als zweiter Sohn einer säkularen jüdischen Familie geboren. Der Großvater war Rabbiner. Netanjahus Vater Benzion, ein Historiker, war Vertreter einer radikalen zionistischen Strömung. Er machte später in den USA einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und wurde Unternehmensberater, entschied sich dann aber für die Diplomaten-Laufbahn. Von 1984 bis 1988 vertrat Netanjahu seine Heimat als Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Danach kehrte er nach Israel zurück und ging in die Politik.

in New York. Danach kehrte er nach Israel zurück und ging in die Politik. Im Zeichen palästinensischer Selbstmordanschläge gewann Netanjahu die Wahlen 1996. Der damals 46-Jährige wurde als jüngster Premier in der israelischen Geschichte vereidigt und als erster, der nach der Staatsgründung geboren wurde. Drei Jahre zuvor war er Vorsitzender des konservativen Likuds geworden.

in der israelischen Geschichte vereidigt und als erster, der nach der Staatsgründung geboren wurde. Drei Jahre zuvor war er Vorsitzender des konservativen Likuds geworden. Zwischen 2009 und 2021 war Netanjahu ununterbrochen Regierungschef. Dann musste er in die Opposition – für etwas mehr als ein Jahr.

Zu viele rechte Politiker hatten sich von ihm abgewandt, da sie seinen Worten und Versprechen keinen Glauben mehr schenkten und sich lieber mit anderen Parteien verbündeten, die mit dem Slogan: „Alles nur nicht Bibi“ schließlich eine winzige Mehrheit in der Knesset gewannen.

Netanjahu ist erst in den vergangenen Jahren eine umstrittene Figur geworden. Ähnlich wie bei Donald Trump hat sich um den rechtskonservativen Politiker ein regelrechter Kult entwickelt, der in Israel „Bibismus“ genannt wird. Seine Anhänger verehren ihn wie einen König. Seine Gegner werfen ihm jedoch inzwischen antidemokratische Züge vor. Und es läuft ein Prozess wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen gegen ihn.

Netanjahu droht eine Haftstrafe. Er hat deswegen seine Anhängerschaft mit populistischen Mitteln gegen alle aufgebracht, die in seinen Augen zu Feinden geworden sind: die „Linke“, die Polizei, die Justiz, die Medien. Der Premier begann sogar, die staatlichen Institutionen anzugreifen.

Netanjahu verkauft sich selbst als Mr. Security

Die fanatischsten seiner Anhänger folgten ihm bereitwillig. Etliche von ihnen sind misrachisch-orientalische Juden und hassen die „Elite“, die in ihren Augen nur aus linksliberalen, aschkenasisch-europäischen Juden besteht, die seit Gründung des Staates die misrachischen Einwanderer diskriminieren.

Netanjahu ist es gelungen, diese tiefsitzende Frustration der Misrachim für sich zu nutzen. Er, selbst ein Aschkenasi, diente in der militärischen Eliteeinheit Sayeret Matkal, absolvierte die Prestigeuni MIT in den USA, spricht perfektes Englisch und ist belesen. Insofern ist er Teil jener Elite, über die er wettert. Doch Netanjahu hat seine Wählerschaft davon überzeugt, dass er ein Unterdrückter sei.

Dabei wird ihm verziehen, dass er eine neoliberale Wirtschaftspolitik betrieben hat, die seiner Klientel nicht zum Vorteil gereichte, dass er in der Welt der Reichen und Mächtigen daheim ist. Denn er ist obendrein „Mr. Security“, so zumindest verkauft er sich seit Jahrzehnten.

Benjamin Netanjahu hat einen guten Draht zu Wladimir Putin. © Foto: Imago stock/Itar Tass

Er spiele „in einer anderen Liga“, wie eine seiner Wahlkampagnen lautete, als „Bibi“ auf riesigen Wahlplakaten zusammen mit Trump und Wladimir Putin zu sehen war.

Unbestritten ist, dass Netanjahu seine politischen Konkurrenten locker in den Schatten stellt. Er kennt jeden Trick, um sich in der politischen Schlangengrube Israels zu behaupten.

Er hat den Blick für die großen geopolitischen Zusammenhänge, die Fähigkeit, strategisch vorzugehen und dem kleinen Israel einen bedeutenden Platz in der Weltpolitik zu sichern. Er hat die „Start-up-Nation“ zu einem unverzichtbaren Tech-Partner weltweit gemacht und sein Land soweit es geht aus kriegerischen Auseinandersetzungen herausgehalten. Er ist kein Kriegstreiber, kein Haudrauf, selbst wenn er stets vor der Gefahr eines nuklearen Iran warnt.

64 Knesset-Sitze hat Netanjahus rechter Block, für eine Mehrheit braucht er nur 61

Dank US-Präsident Trump konnte Netanjahu während seiner Amtszeit bedeutende Erfolge vorweisen: Amerika verlegte seine Botschaft von Tel Aviv in das völkerrechtlich umstrittene Jerusalem, dass Israel als Hauptstadt des jüdischen Staates versteht. Washington anerkannte die Annexion der einst syrischen Golan-Höhen.

Trump und Netanjahu gelangt es nicht zuletzt, mit den Vereinten Arabischen Emiraten, Bahrein und Marokko das sogenannte Abraham Abkommen zu schließen, einen Normalisierungsvertrag, der das politische und wirtschaftliche Gefüge im Nahen Osten neu definiert.

Doch wovor viele in Israel Angst haben, ist die Koalition, die Netanjahu geschmiedet hat, vor allen mit den beiden rechtsextremen Politikern Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich. Beide bekommen wichtige Ministerposten, sind anti-arabisch, homophob und träumen davon, Israels Demokratie grundlegend zu verändern.

Sie wollen die Macht des Obersten Gerichts beschneiden, sodass die Richter Gesetze, die im Parlament verabschiedet werden, nicht mehr kippen können. Damit wäre die Gewaltenteilung aufgehoben. Dafür benötigt es in der Knesset nur die Stimmen von 61 Abgeordneten. Netanjahu und sein rechter Block haben 64 Sitze.

Mit einer solchen Entscheidung, das sagen Ben Gvir und Smotrich offen, würden sie auch den Prozess gegen Netanjahu ein für alle Mal beenden. So könnte ausgerechnet Netanjahu, dessen großes Vorbild Winston Churchill ist, dafür sorgen, dass die einzige Demokratie im Nahen Osten in eine tiefe Verfassungs- und Staatskrise gerät.

Zur Startseite