Den nächsten Krieg in Europa verhindern Kommt nach der Ukraine das Baltikum?

Verteidigungsminister Pistorius spricht von einem möglichen Krieg in Europa. Das ist kein übertriebener Alarmismus. Damit sagt er nur, was seit zwei Jahren Konsens in der Nato ist und was so auch in ihrem neuen „Strategischen Konzept“ steht: Ein Angriff Russlands auf Nato-Territorium kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Damit ist die Frage nicht mehr, ob Deutschland und die Nato kriegsfähig sein müssen, sondern nur noch: bis wann.