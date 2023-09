„Der erste Verlust“ London bestätigt Zerstörung eines britischen Challenger-2-Panzers in der Ukraine 

Bei Kämpfen im Süden der Ukraine: Der neue britische Verteidigungsminister Grant Shapps hat den Verlust eines Kampfpanzers vom Typ Challenger 2 bestätigt. „Soweit wir wissen, ist dies der erste Verlust„, sagte er am Mittwoch gegenüber dem TV-Sender Sky News. „Wir haben der Ukraine 14 dieser Challenger-2-Panzer geschenkt. Wir akzeptieren, dass es in einem Kriegsgebiet zu materiellen Verlusten kommen kann.“ London plane nicht, den Verlust zu ersetzen.

Der Panzer sei von Artillerie getroffen worden, sagte Shapps weiter. Alle sechs Besatzungsmitglieder hätten überlebt. Aufnahmen verorten den zerstörten Panzer nahe der Stadt Robotyne in der Region Saporischschja. Ein Video auf X soll das zerstörte Kampffahrzeug zeigen. Darin ist ein brennender Panzer neben einem Feldweg zu sehen.

Nach monatelangem Stillstand war es den ukrainischen Streitkräften zuletzt gelungen, die Hauptverteidigungslinie der Russen in Robotyne zu durchbrechen. Die Vizeverteidigungsministerin der Ukraine sprach bereits davon, dass die Stadt befreit worden sei. Derzeit sollen sich die Kämpfe auf den Abschnitt zwischen Robotyne und dem wenige Kilometer westlich gelegenen Werbowe konzentrieren. Auch in dem Ort sollen die Ukraine Fortschritte gemacht haben, wie der Militärhistoriker Emil Kastehelmi am Montag auf X, vormals Twitter, berichtete. Insgesamt gibt es nur wenig verfügbare Informationen zur Lage an der Kriegsfront. (Tsp)