Der MeToo-Moment im spanischen Sport „Wie es für Rubiales weitergeht, wird wegweisend sein“

Frau Barbet, das übergriffige Verhalten von Luis Rubiales, dem Präsidenten des spanischen Fußballverbands, hat eine heftige Kontroverse um die Konsequenzen losgetreten. Was hat der Fall in Spanien ausgelöst?

Sofort nach dem WM-Finale am vergangenen Sonntag und der Siegerehrung haben sich feministische Bewegungen in Spanien und viele Vertreter der progressiven politischen Parteien mit der Spielerin Jennifer Hermoso solidarisiert, die im Zentrum der Debatte steht, und Rubiales‘ Rücktritt gefordert.

Berta Barbet forscht als Politikwissenschaftlerin in Spanien zu politischen Verhaltensweisen und öffentlicher Meinung.

Auch die Regierung hat deutlich Position gegen den Verbandschef bezogen.

Ja. Es gab in der vergangenen Woche eine große Welle der Unterstützung für Jennifer Hermoso. Es ist extrem wichtig für Frauen in solchen Situationen – vor allem, wenn sie derart exponiert sind –, dass sie nicht nur Menschen hinter sich wissen, sondern auch institutionelle Macht.

Daher war die Reaktion der Regierung sehr bedeutsam. Jennifer Hermoso musste nicht das Gefühl haben, in Gefahr zu sein, als sie sich äußerte, oder öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Auch die Solidarität von Sportlerinnen aus anderen Ländern ist da sehr hilfreich.

Der spanische Fußballverband steht jedoch weiterhin hinter Rubiales.

Ja, der Präsident hat bis heute die volle Rückendeckung seines Verbands. Wahrscheinlich wird Rubiales in naher Zukunft zurücktreten müssen. Aber jedenfalls nicht, weil der Verband ihn dazu gezwungen hat.

Sondern?

Die Regierung hat angekündigt, rechtliche Schritte zu prüfen, um ihn aus dem Amt des Verbandspräsidenten zu entfernen. Dass es dazu kommen muss, zeigt, wie sehr die spanische Fußballwelt immer noch von Sexismus geprägt ist.

Eine Hochburg des „machismo“?

In gewisser Weise ja. Natürlich sind im Fußball und im Verband nicht alle Machos. Es gibt durchaus einige Stimmen – auch Vereine –, die Rubiales‘ Rücktritt fordern. Aber sie sind klar in der Minderheit. Gesamtgesellschaftlich betrachtet sind die kritischen Stimmen deutlich mehr. Es verdeutlicht, wie gespalten die spanische Gesellschaft mit Blick auf die Gleichstellung der Geschlechter immer noch ist.

Spanien war traditionell stark patriarchalisch geprägt. Inwieweit hat sich das Land davon lösen können?

Das 20. Jahrhundert stand in Spanien für eine Phase extremer politischer Polarisierung – angefangen vom Bürgerkrieg bis zur Franco-Diktatur. Das Franco-Regime stand für eine extrem religiös-konservative Ideologie und war natürlich sehr sexistisch und intolerant gegenüber LGBTQI. Aber mit dem Übergang zur Demokratie nach Francos Tod 1975 hat sich das sehr schnell gewandelt. Innerhalb von zwei, drei Generationen.

Inwiefern?

Spanien liegt zum Beispiel bei der Berufstätigkeit der Frauen inzwischen über dem europäischen Durchschnitt. Das ist beachtlich. Denn während der Franco-Diktatur waren Frauen im Arbeitsmarkt komplett marginalisiert.

Gab es in Spanien einen MeToo-Moment?

Ja. 2018 hat ein Gericht fünf Männer freigesprochen, die gemeinsam eine Frau vergewaltigt hatten. Es kam zu massiven Demonstrationen. Die Spanierinnen gingen zu Tausenden auf die Straße.

Luis Rubiales (l.), der Präsident des spanischen Fußballverbands, droht der Spielerin Jennifer Hermoso (r.), im Kuss-Skanadal inzwischen mit Klage. © dpa/JOHN COWPLAND

Was wurde damals erreicht?

Die Frauen haben es damals mit viel Nachdruck geschafft, Geschlechtergerechtigkeit und Gewalt gegen Frauen auf die Agenda zu setzen. Inzwischen steht die Mehrheit der Gesellschaft hinter dem, was seitdem erreicht wurde. Dazu zählt zum Beispiel das Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt.

Was wird der Rubiales-Skandal in Spanien bewegen?

Mit diesem Fall liegt in Spanien zum ersten Mal der Fokus auf Gender in der Sportwelt – also einem Bereich, der sehr lange eine Männerdomäne war. Es wird ein Aufbruch in neue Räume sein, wie es ihn in anderen Ländern wie den USA schon gegeben hat, wenn wir zum Beispiel an den Streit um das gleiche Gehalt oder die Aufdeckung sexualisierter Gewalt durch Trainer denken.

Und jenseits des Sports?

Wie es für Rubiales weitergeht, wird wegweisend sein. Sollte er Präsident bleiben und sein Verhalten keine Konsequenzen haben, signalisiert das den Frauen: Exponiert Euch besser nicht, denn es bringt ja eh nichts. Wird er bestraft, ist es genau andersherum. Dann werden sich Frauen ermutigt fühlen, sich zu wehren und den Mund aufzumachen.

Auch für die Spielerinnen ist es wichtig: Sie hätten jetzt feiern sollen. Aber ihre Siegeswoche wurde von Rubiales‘ Taten komplett überschattet. Sie wollen Gewinnerinnen sein, keine Opfer. Am Ende muss der Fokus wieder darauf liegen, was für großartige Athletinnen sie sind.