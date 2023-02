Der Präsident, die Türkei und das Erdbeben Erdoğans Alleinherrschaft ist einsturzgefährdet

Can Dündar ist türkischer Journalist und Autor. 2015 wurde der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung „Cumhuriyet“ wegen Spionage angeklagt und dann wegen der „Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen“ verurteilt. Seit 2016 lebt und arbeitet Dündar in Deutschland. 2020 wurde er in Abwesenheit noch einmal wegen „Terrorunterstützung“ verurteilt.