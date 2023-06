Folgen des Wagner-Aufstands „Wer will für einen Staat sein Leben riskieren, der die Macht zu verlieren droht?“

Herr Gady, für einige Stunden sah es am Samstag so aus, als würde in Russland ein Bürgerkrieg losbrechen. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus dem skurrilen Putsch-Versuch von Wagner-Chef Prigoschin?

Putins Regime steht deutlich geschwächt dar. Mir erschließt sich nach wie vor nicht, wie es passieren konnte, dass Putin und sein Regime auf solche eine Eventualität nicht vorbereitet waren. Seit zumindest Mitte Juni war es klar, dass es auf einen Showdown zwischen Prigoschin und dem russischen Verteidigungsministerium herauslaufen wird, nachdem der Wagner-Chef sich geweigert hatte, seine Truppen direkt dem Verteidigungsministerium zu unterstellen.

Gab es nicht genug Informationen von den russischen Geheimdiensten an den Kreml? Wusste Putin tatsächlich nichts von den Meuterei-Plänen? Im Moment gibt es mehr Fragen als Antworten. Und eines ist ganz klar: vorbei es das Ganze noch nicht. Innenpolitische Konsequenzen sind ebenso zu erwarten, wie mögliche Auswirkungen auf die Gegenoffensive der Ukraine.

Über den Experten Franz-Stefan Gady ist unabhängiger Verteidigungsexperte und Politikberater. Er ist Consulting Senior Fellow am Londoner Institute for International Strategic Studies und Adjunct Senior Fellow am Center For New American Security in Washington DC. Franz-Stefan Gady © Mariella Pöschl

Prigoschin und seine Söldner konnten nahezu widerstandslos die Metropole Rostov am Don einnehmen und haben es bis 200 Kilometer vor die Hauptstadt Moskau geschafft. Was sagt das über die Verteidigungsfähigkeit Russlands aus?

Einheiten wie die Nationalgarde wären nicht ausgebildet und ausgerüstet gewesen, um die kampferfahrenen Wagner-Verbände aufzuhalten. Es wäre heikel für Putin geworden, hätte Prigoschin sich nicht zurückgezogen, obwohl unklar ist, wie groß die Wagner-Verbände tatsächlich waren. Bei der Abstimmung zwischen den inneren Sicherheitseinheiten und den russischen Militärreserven wurde zudem ein massives Koordinationsproblem deutlich. Befehle wurden viel zu spät gegeben. Es wirkte nicht so, als ob Moskau in der Lage gewesen wäre, schnelle und wirksame Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Sie haben bereits mögliche Konsequenzen für die Gegenoffensive der Ukraine angesprochen. Welche meinen Sie?

Ganz unmittelbar sehe ich aktuell keine größeren Folgen. Dies ist aber lediglich dem Umstand geschuldet, dass sich keine Wagner-Söldner an der Front befanden, wo sie Lücken in der russischen Verteidigung hinterlassen hätten können. Ein großes Fragezeichen steht hinter der Moral der russischen Soldaten. Wer will schon für einen Staat sein Leben riskieren, der droht, seine Macht selbst zu verlieren?

Auch die Zusammenarbeit mit ehemaligen Wagner-Söldnern oder zumindest Sympathisanten könnte für Moskau ein großes Problem werden. Eine gespaltene Armee ist auf Dauer nicht verteidigungsfähig. Hier bieten sich für die Ukraine nun Möglichkeiten, mittels Informationskrieg die beiden Parteien weiter auseinanderzubringen.

Kommen wir zur Gegenoffensive der Ukraine. Die läuft bisher schleppender als von manch einem erwartet. Hat der Westen die russische Armee unterschätzt?

Das denke ich nicht, zumindest keiner der geschulten Kriegsbeobachter. Allerdings entstand in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise der Eindruck, die Ukraine könnte mit denen modernen Waffensystemen aus dem Westen bei ihrer Gegenoffensive Wunder vollbringen. Wohl auch deswegen haben die ersten Wochen der Gegenoffensive auf manch einen wie ein Realitätscheck gewirkt. Aufgrund der Vorbereitungszeit, die Russland zum Aufbau seiner Verteidigungsanlagen hatte, war es sehr wahrscheinlich, dass diese Gegenoffensive für beide Seiten blutig und langwierig wird. Und genauso stellt sich die Situation aktuell dar.

Vor dem Beginn der Offensive sagten viele Experten immer wieder, die ukrainische Armee müsse in einen Bewegungskrieg kommen, um die Vorteile ihrer Nato-Ausbildung ausspielen zu können. Ist das misslungen?

Nein, das ist weiterhin das doktrinäre Ideal. Das heißt: Ein schnelles Vorrücken mechanisierter Verbände, Einkesselungen feindlicher Truppen, die rapide Zerschlagung der Nachschublinien und am Ende Panik beim Gegner. All das ist weiterhin möglich, sollte es der Ukraine gelingen, die stationären Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Ich habe aber immer gesagt: Wenn der Ukraine innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden kein Durchbruch gelingt und unter den Russen Panik ausbricht, dann wird es eher wie in Cherson im vergangenen Jahr ablaufen. Also ein langsames, methodisches Vorrücken, gekennzeichnet von Abnutzung beider Seiten.

Warum ist der Ukraine bisher kein größerer Durchbruch gelungen?

Auch wenn das womöglich nicht dem gängigen Narrativ entspricht, aber die Russen wissen durchaus, wie man verteidigt. Aktuell gelingt es ihnen, die Reserveeinheiten schnell dorthin zu verlagern, wo ukrainische Angriffsschwerpunkte entstehen. Die Koordination zwischen Artillerie und der vordersten Verteidigungslinie funktioniert ebenso wie die Abstimmung zwischen den einzelnen Verteidigungselementen – also Spezialeinheiten, Artillerie und der Luftunterstützung durch Kampfjets und Kampfhubschrauber. Was gleichzeitig zu einem großen Manko der Ukraine führt…

… die fehlende Lufthoheit

Bevor wir darüber sprechen, möchte noch etwas festhalten: Keiner anderen Armee der Welt, mit Ausnahme der USA vielleicht, würde das gelingen, was die Ukraine gerade versucht. Das Überwinden massiv ausgebauter feindlicher Stellungen mit Bodentruppen, ohne Luftüberlegenheit beziehungsweise Unterstützung aus der Luft. Das ist eine der schwierigsten Operationen, die es je gab.

Die Mission der ukrainischen Armee ist vergleichbar mit einer komplexen Ballettaufführung unter feindlichem Dauerbeschuss. Franz-Stefan Gady, Verteidigungsexperte

Erst braucht es Präzisionsschläge, um die russischen Soldaten an einem Teil der Front von der Versorgung abzuschneiden. Danach muss die ukrainische Artillerie durch gezielte Feuerüberfälle, die der Russen unterdrücken. Synchron dazu schlagen Räumfahrzeuge eine Bresche in die russischen Minenfelder, damit die Infanterie in Schützenpanzern und unter Deckung von Kampfpanzern nachrücken können, um schließlich die ersten russischen Verteidigungsgräben zu säubern.

Diesen Kampf der verbundenen Waffen konnte die Ukraine im Vorfeld nicht ausreichend und in größerem Rahmen üben. Die Mission der ukrainischen Armee ist vergleichbar mit einer komplexen Ballettaufführung unter feindlichem Dauerbeschuss. Und von solchen Verteidigungslinien hat Russland ja teilweise mehrere hintereinander errichtet und baut sie weiter aus.

Wie schwer wiegt es, dass die Ukraine so gut wie keine Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber besitzt?

Sie würden zumindest helfen, den russischen Vorteil auszugleichen. Es wäre aber falsch, F16-Jets als Allheilmittel zu verklären. Aktuell stellt sich die Situation an der Front so dar, dass die Ukraine über nicht genügend mobile Flugabwehrsysteme verfügt und ihre Truppen deswegen teils unter nur geringem Schutz vorrücken müssen. Das macht sie angreifbar.

Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen an der Frontlinie. © dpa/Efrem Lukatsky

Gibt es Optionen für die Ukraine, dieses Manko zumindest zu verringern?

Ja, indem Konzepte entwickelt werden, die die schnelle Verlagerung von den wenigen vorhandenen Kurz- und Mittelstreckenflugabwehrsystemen ermöglichen. Die Ukrainer haben noch immer den Vorteil der sogenannten „Inneren Linien“ – das bedeutet, sie können grundsätzlich schneller ihre Einheiten verschieben. Das versuchen sie vermutlich auszunutzen. Trotzdem wird es schwer, diese Konzepte in der Tat umzusetzen.

In welcher Phase des Kriegs befinden wir uns gerade und wie lange wird sie noch anhalten?

Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, es gäbe dieses eine Waffensystem oder diese eine neue Taktik, die der Ukraine zu einem raschen Sieg verhelfen kann. Natürlich kann es immer passieren, dass eine der beiden Seiten einen groben Fehler begeht, der dann zu größeren Frontverschiebungen führt. Aber derzeit befinden wir uns in einer Phase der Offensive, in der die Ukraine immer wieder aufs Neue versucht, Schwachstellen in der russischen Verteidigung auszumachen und abzunutzen, um dann, wie eben beschrieben, „sich durchzufressen“ und rasch Kräfte nachzuschieben. Alles unter oftmals hohen Verlusten.

Ein Aspekt, der derzeit etwas wenig Beachtung findet, ist der Kampf in der Tiefe. Also Angriffe auf Verkehrsknotenpunkte wie die Krimbrücke zuletzt, auf Munitionsdepots und auf Kommandostellen. Auch sie sind Teil der Gegenoffensive. Und obwohl man auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen davon kaum etwas mitbekommt, ist dieser Kampf in der aktuellen Phase des Kriegs ganz entscheidend. Aber auch hier gilt: Die Russen haben sich an die größere Reichweite der ukrainischen Waffen aus dem Westen angepasst.

Und zwar wie?

Indem sie ihre Munitionsdepots, Nachschubzentren, und Kommandoposten großteils in die Tiefe verlagern sowie jene Installation effektiver tarnen und befestigen. Das reduziert die Wirkung der ukrainischen Präzisionsangriffe.

Insgesamt soll die Ukraine mehrere neue Brigaden mit mehreren zigtausenden Männern ausgehoben haben. Hat Kiew genügend Kräfte für einen monatelangen Abnutzungskrieg?

Das wird sich zeigen. Die Verluste an Menschen und Material sind enorm, aber die Truppe ist hoch motiviert. Ich halte es für möglich, dass die Offensive noch den gesamten Sommer über anhalten wird. An eine schnelle Niederlage Russlands glaube ich derzeit nicht. Wie viel Kiew am Ende bereit ist, zu investieren, ist auch eine politische Frage.

Was bedeutet das für die westlichen Waffenlieferungen? Wie sollte hier aufgestockt werden?

Munition, Munition und nochmal Munition. Dann Flugabwehrsysteme und zusätzliche Artillerie. Gepanzerte Fahrzeuge aller Art werden auch nach wie vor im großen Ausmaß benötigt.