Der türkische Präsident in Berlin Am Dialog mit Erdoğan führt kein Weg vorbei

Recep Tayyip Erdoğan kommt an diesem Freitag nach Berlin. Ein Anlass zur Freude? Wohl nur für wenige. Und kaum für den Kanzler. Aber ein Pflichttermin, und zwar ein unbedingter. Denn als türkischer Präsident bleibt Erdoğan – trotz seiner problematischen Äußerungen und Politik – ein unverzichtbarer Partner.

Kaum ein offizieller Besuch wurde zuletzt so kontrovers diskutiert wie Erdoğans – nicht einmal der des katarischen Emirs, dessen Land immerhin als Financier der Hamas gilt. Viele Menschen sind – zurecht – schockiert darüber, dass sich Erdoğan – nach anfänglichen Ankündigungen, als Vermittler im Nahostkonflikt auftreten zu wollen – klar auf die Seite der Hamas geschlagen hat.

Die Partner der Türkei stürzt das in ein Dilemma. Vor dem Hintergrund der jüngsten Annäherung zwischen der Türkei und Israel ist Erdoğans Verhalten umso bitterer. Noch im September hatten sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und er am Rande der UN-Generalversammlung in New York zum ersten Mal persönlich getroffen.

Am Rande der UN-Generalversammlung in New York trafen sich der israelische Ministerpräsident Netanjahu und der türkische Präsident Erdoğan am 19. September zum ersten Mal persönlich. © dpa/AVI OHAYON

Eine Eskalation in Nahost ist keinesfalls in Erdoğans Sinne. Wenn er die Hamas-Terroristen als „Gruppe von Befreiern“ bezeichnet, geschieht das aus innenpolitischem Kalkül, er bedient damit seine konservativ-islamisches Wählerklientel.

Wenn er im Vorfeld seines Berlin-Besuchs Israel einen „Terrorstaat“ nennt, der mit Unterstützung des Westens die „heimtückischsten Angriffe der menschlichen Geschichte“ verübe, wirkt es allerdings, als wolle er Deutschland förmlich herausfordern. Die Grenzen austesten. Als lege er es fast auf eine Absage an.

Gleichzeitig kann Erdoğan kein Interesse daran haben, vom Westen isoliert zu werden. Er ist ein politischer Opportunist und ein gewiefter Stratege. Er versteht, aus Krisen Kapital zu schlagen. Letztlich wird für ihn zählen, was dabei herausspringt.

Es steht außer Frage, dass der Westen die Türkei braucht. Als Anrainer des Mittelmeers und des Schwarzen Meers, als im Südosten angrenzend an den Kaukasus, an Irak, Iran, Syrien, liegt das Land an einer geostrategisch entscheidenden Stelle. Der Luftwaffenstützpunkt Incirlik ist für die USA ein wichtiges Drehkreuz in der Region.

Das Schwarzmeer-Getreideabkommen, das die Türkei 2022 mit Russland, der Ukraine und den UN ausgehandelt hatte, hat das Potenzial einer Kooperation mit Erdoğan gezeigt. Und auf dem Gebiet der Migration ist Brüssel schlicht auf Ankara angewiesen. Eine Neuauflage des EU-Türkei-Deals ist überfällig.

Dass Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg so weit geht zu sagen, er sehe in Erdoğans Hamas-Nähe kein Problem für das Bündnis, muss indes verwundern. Denn ein Problem ist das für die westlichen Partner der Türkei durchaus. Aber eines, dem sie sich nicht durch die Isolation Erdoğans entziehen können.

Gleichzeitig verdeutlicht Stoltenbergs Aussage einen wichtigen Punkt. Die Nato ist vor allem ein sicherheitspolitisches Zweckbündnis. Im Nato-Vertrag sind weder Sanktionen gegen Mitglieder noch ein Ausschlussverfahren vorgesehen.

Bei der EU verhält es sich anders. Hier steht der Aspekt der Wertegemeinschaft klar an erster Stelle. Ein Land, dessen Regierung Terror nicht als solchen benennt, hat in der Union keinen Platz. Und auch keines, in dem Demokratie und Rechtsstaat systematisch ausgehöhlt werden, wie es Erdoğan seit Jahren tut.

Noch im August forderte der türkische Außenminister Hakan Fidan, dass der Beitrittsprozess für die Türkei beschleunigt werden müsse. Dass das völlig außer Frage steht, daran hat die EU-Kommission keinen Zweifel gelassen. In ihrem aktuellen Bericht zu den Beitrittskandidaten attestiert sie der Türkei, sich immer weiter von der EU zu entfernen.

Eine „Verbeugung“ Deutschlands vor Erdoğan, wie sie der türkische Exiljournalist Can Dündar befürchtet, wird es sicherlich nicht geben. Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier werden dem türkischen Präsidenten in deutlichen Worten vermitteln, dass seine Haltung für Deutschland inakzeptabel ist.

Wird sich dadurch etwas ändern? Wohl kaum. Denn bereits jetzt wird Erdoğan bewusst sein, dass Deutschland seine Hetzparolen ablehnt. Auch er hat angekündigt, bei den Treffen in Deutschland Klartext reden zu wollen. Und das ist auch gut so. Denn darum geht es bei diesem Besuch: Im Gespräch zu bleiben. Trotz aller Differenzen.