Der unerbittliche Mr. Smith Wer ist der Mann, der gegen Donald Trump ermittelt?

Kriegsverbrecher, Mafiabosse, Gang-Anführer, korrupte Polizisten – Jack Smith hat in seinem Leben schon viele Prozesse gegen gefährliche und mächtige Männer geführt. Doch als er am Dienstag in Washington D.C. vor die Weltpresse trat, war das auch für ihn eine besondere Situation: Er verkündete die Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten.