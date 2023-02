Tagesspiegel Plus „Der Verhörraum war voller Blut“ : Was in Irans berüchtigstem Gefängnis vor sich geht

Seit fünf Jahren ist Sepideh Kashani-Doust inhaftiert. Nun schildert die iranische Umweltaktivistin, was sie im Evin-Gefängnis erleidet. Ein Brief über Angst und Schmerz.