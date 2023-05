Deutlich schneller als gedacht Ausbildung für ukrainische Piloten an F-16-Jets könnte nur vier Monate dauern

Das Portal „Yahoo News“ berichtet von einer internen Einschätzung der US-Luftwaffe, wonach es nur vier Monate dauern würde, ukrainische Piloten für den Einsatz mit F-16-Kampfjets aus amerikanischer Produktion auszubilden – ein weitaus kürzerer Zeitrahmen als von Pentagon-Beamten bisher kommuniziert.

Basis für die Einschätzung sind offenbar Tests in Simulatoren mit zwei ukrainischen Piloten. Verteidigungsexperten waren bisher von einer Ausbildungszeit von bis zu 18 Monaten ausgegangen.

Die von einem US-Oberstleutnant verfasste Beurteilung kommt zu dem Schluss, dass die ukrainischen Piloten in der Lage waren, eine Reihe „verhältnismäßig anspruchsvolle technische“ Manöver in der simulierten Umgebung auszuführen. Dazu gehörte beispielsweise die Landung des Flugzeugs nach dem Ausfall eines Triebwerks.

Beide Piloten waren demnach auch in der Lage, „Scheinangriffe auf der Grundlage von Parametern auszuführen, die ihnen während des Simulationsfluges mitgeteilt wurden“, zitiert „Yahoo News“ aus dem Bericht.

Probleme gab es dem Bericht zufolge mit mangelnden Sprachkenntnissen der Piloten, da die Systeme der Flugzeuge auf Englisch sind. Dennoch komme der Bericht zu dem Schluss, dass „angesichts der derzeitigen Fähigkeiten der ukrainischen Luftwaffenpiloten … vier Monate ein realistischer Zeitrahmen für die Ausbildung sind“.

Die Ukraine fordert schon lange die Lieferung der in den USA produzierten F-16-Kampfjets. Großbritannien und die Niederlande hatten sich nach Angaben eines britischen Regierungssprechers vom Dienstag am Rande des Europaratsgipfels in Island auf eine „internationale Koalition“ verständigt, um der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz zu Großbritannien verfügen die Niederlande über etwa 40 F-16-Kampfflugzeuge. (Tsp)