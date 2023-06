Deutsche Technik in russischen Waffen Wie westliche High-Tech in Moskaus Hände gelangt

Die Menge an westlichen Hightech-Bauteilen in russischen Waffen ist offenbar größer als bisher angenommen. Das geht aus einem internen Papier des ukrainischen Präsidialamtes vor, das an die G7-Staaten adressiert ist und dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt.

Dabei handelt es sich um eine digitale Präsentation mit dem Titel „Stoppt den Raketenterror“. Darin werden Länder und Unternehmen benannt, über die westliches High-Tech-Equipment in die russische Rüstungsindustrie gelangt sein soll.

Konkret geht es um sogenannte Dual-Use-Güter, die sich für zivile und militärische Zwecke gleichermaßen eignen. Darunter fallen beispielsweise Halbleiter, Platinen oder Computerchips. Sie sollen über den Handel mit Drittstaaten an Russland verkauft und dort in Marschflugkörpern verbaut worden sein.

Handel über Drittstaaten

Dem Dokument zufolge geht das ukrainische Präsidialamt davon aus, dass 80 Prozent der in russischen Raketen verwendeten Mikroelektronik von China aus nach Russland gelangt.

Darauf folgten demnach Thailand (5,5 Prozent), die Türkei (3,7 Prozent), die Malediven (2,6 Prozent) und die Vereinigten Arabischen Emirate (2,1 Prozent). Insgesamt habe Russland im Januar und Februar dieses Jahres elektronische Komponenten im Wert von rund 264 Millionen Dollar importiert.

Um seine Ziele zu erreichen, baut Russland Lieferketten wichtiger Komponenten zur Raketenproduktion auf. internes Papier des ukrainischen Präsidialamtes

Namentlich erwähnt werden in dem Papier Produkte der deutschen Firmen Roda Computer GmbH und Epcos AG sowie der Infineon-Tochter Cypress und der Isola-Gruppe. Epcos ist 2010 mit der Münchner Firma TDK Electronics zusammengeführt.

Alle vier Unternehmen teilten auf Anfrage mit, dass sie sich an die internationalen Sanktionen hielten und auf größte Sorgfalt in ihren Exportketten achteten. Die deutsche Botschaft in Kiew und das Bundeswirtschaftsministerium reagierten bis Redaktionsschluss nicht auf eine Tagesspiegel-Anfrage.

Lieferungen eingestellt

Die Geschäftsführung der Firma Roda bestätigte, dass die Firma „in geringem Umfang“ Elektronikbauteile des schwedischen Herstellers MilDef in die Türkei exportiert habe. Eine Weiterausfuhr dieser Technik nach Russland sei jedoch nicht bekannt. In einer Mitteilung von TDK Electronics heißt es, dass seit Beginn des Angriffskrieges Lieferungen nach Russland eingestellt worden seien.

Die neuen Sanktionen der G7-Staaten zielen verstärkt auf Unternehmen, die Kriegsmaterial liefern – oder Teile davon. Dadurch wollen sie Putins „Kriegsmaschinerie“ lahmlegen. © REUTERS/KYODO

Dennoch seien der Firma zwei Fälle bekannt, „bei denen Produkte unseres Unternehmens in einem russischen Waffensystem gefunden wurden“. Dabei handle es sich um „einfache elektronische Standardbauelemente“, die „keinerlei Auflagen unterliegen“ würden.

Insbesondere Kleinbestellungen seien „nicht vollständig nachverfolgbar“. Das Papier der ukrainischen Regierung weist explizit darauf hin, dass die Komponenten gewöhnlich nicht direkt aus den Exportländern stammten.

80 Prozent der Mikroelektronik in russischen Raketen kommt über China nach Russland.

Dass ein großer Teil der westlichen Technik noch vor der Invasion von Moskau zusammengetragen worden sei, legt auch das Dokument aus Kiew nahe. Viele der genannten Firmen existieren nicht mehr, sondern wurden bereits vor Jahren von anderen Unternehmen übernommen.

Die Angaben aus dem Papier decken sich mit Medienberichten aus den vergangenen Monaten. Im April berichtete die „New York Times“, dass Armenien und Kasachstan, aber auch China als Umschlagplätze für waffenfähige Chips nach Russland dienen sollen. Außerdem nutze das russische Militär große Vorräte an Elektronik, die vor der dem Krieg angehäuft worden seien.

Im August zeigten Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters, dass Bauteile des US-Herstellers „Texas Instruments“ in russischen Raketen und Drohnen gefunden wurden, die in der Ukraine einschlugen.

Russlands Handelspartner Armenien hat laut „New York Times“ seine Importe amerikanischer Chips im vergangenen Jahr versechsfacht und 2022 dreimal so viele Chips aus der EU eingeführt wie im Jahr zuvor. 97 Prozent davon seien dann in Russland gelandet.