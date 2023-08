Eine Gemeinschaft der Abwehr Wie Rechtsextreme sich Europa vorstellen

Für viele Rechtsextremisten der Gegenwart ist die Europäische Union eines ihrer zentralen Feindbilder. So ist es kaum überraschend, dass der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke der Union jüngst beim AfD-Europaparteitag den Untergang wünschte. „Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann“, erklärte Höcke in einer viel diskutierten Rede. Aufschlussreich ist das Wort vom „wahren Europa“, das in der extremen Rechten eine lange Tradition hat.

Die „EU“ und „Europa“ werden im alltäglichen Sprachgebrauch häufig gleichsetzt, was als Teil der Erfolgsgeschichte der europäischen Institutionen gelten kann. Dabei sind beide nicht deckungsgleich – „Europa“ war und ist das Ziel von vielen verschiedenen Gruppierungen und Weltanschauungen, die miteinander nicht selten im Widerspruch stehen.

Schon die Nationalsozialisten formulierten – trotz ihrer Besessenheit vom deutschen Volk – in ihrer Propaganda positive Europa-Bezüge. Vor allem nach der Niederlage von Stalingrad: Der deutsche Eroberungskrieg wurde nun in einen europäischen Verteidigungskrieg umgewertet.

Alexander Hobe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung und arbeitet in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Verbundprojekt „Geschichte der Euroskepsis“.

In der Nachkriegszeit knüpften Faschisten verschiedener Länder an diesen Propaganda-Strang an. Arthur Ehrhardt, ein ehemaliger Offizier der Waffen-SS, gründete 1951 die Zeitschrift „Nation Europa“. Diese nannte sich „Monatsschrift im Dienst der europäischen Erneuerung“. Wie in Höckes Worten wurde hier der faschistische Gemeinplatz von Dekadenz und Wiedergeburt bemüht.

Gedankenspielplatz für eine faschistische Vision

Die Zeitschrift gründete auf zwei Säulen: der nationalsozialistischen Propaganda von der „Verteidigung Europas gegen den Bolschewismus“, und dem Denken des britischen Faschisten Oswald Mosley, der unter dem Schlagwort „Europe a nation“ einen europäischen, faschistischen Nationalstaat anstrebte.

Ein Blick auf die Autoren in „Nation Europa“ verrät viel über die Ordnung, die man sich für den Kontinent erhoffte. Versammelt in „Nation Europa“ war nicht nur das Who-is-who des europäischen Rechtsextremismus, sondern auch die Internationale derer, die Kollaborationen mit dem NS-Regime ideologisch guthießen.

Die rechtsextremen Bezüge auf Europa vor und nach 1945 sind mit dem Label „anti-europäisch“ also keineswegs hinreichend beschrieben. Dies zeigt sich auch, wenn man zum Beispiel auf Aussagen von Jean-Marie Le Pen schaut, der in den 1980ern für den französischen Front National im Europäischen Parlament saß. Le Pen hielt hier Reden, die die Europäische Gemeinschaft keineswegs rundheraus ablehnten. Bestimmte Elemente einer solchen Gemeinschaft schienen ihm durchaus sinnvoll: So strebte er etwa einen westlichen Block gegen die Sowjetunion oder einen gemeinsamen europäischen Grenzschutz an.

Rechtsextreme wünschen sich Europa als abgeschottete Festung. © dpa/Nake Batev

Auch Rechtsextreme sind gemeinsam stärker als allein

Heute ist die Auffassung üblich, die extreme Rechte lehne die europäische Integration rundheraus ab. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich rechte Akteure und Parteien an der tatsächlichen historischen Entwicklung des Integrationsprozesses immer wieder propagandistisch abgearbeitet haben.

Damals wie heute sind extreme Rechte nicht gegen eine europäische Kooperation per se. Alexander Hobe, Historiker

In der Integrationsgeschichte eröffneten sich immer wieder gute Gelegenheiten dafür: Zum Beispiel in großen europäischen Krisen, insbesondere in der Schuldenkrise, als europäische Institutionen wiederholt in die Unabhängigkeit von EU-Mitgliedstaaten eingriffen.

Die extreme Rechte nutzte solche Ereignisse, um sich als letzte Hüterin nationaler Souveränität zu inszenieren. Doch damals wie heute sind extreme Rechte nicht gegen eine europäische Kooperation per se. Selbst die EU wird nicht grundsätzlich verdammt.

AfD-Rechtsaußen Björn Höcke knüpft in seiner Europa-Rhetorik an einen alten Propagandastrang an. © dpa/Martin Schutt

Björn Höcke und seinen europäischen Kolleg:innen geht es vielmehr um einen Umbau der EU-Institutionen und eine ideologische Neuausrichtung des Projekts Europa, dessen Entwicklung ohnehin nie geradlinig verlief. In welche Richtung es gehen soll, lässt sich zum Beispiel im AfD Grundsatzprogramm von 2016 nachlesen: „Eine Völkerwanderung historischen Ausmaßes fordert Europa heraus,“ steht hier, bevor unter anderem die „vollständige Schließung der EU-Außengrenzen“ gefordert wird.

Identitätsbewahrung durch Abgrenzung

Europa als Abwehrgemeinschaft zu beschwören knüpft wiederum an ältere Glaubenssätze an. Schon in „Nation Europa“ wurde ein „Dritter Block“ gegen die USA und die Sowjetunion gefordert, um die eigene Identität zu bewahren. Zwar wird die äußere Bedrohung heute eher kulturell als militärisch ausgedeutet, etwa gegen den als fremd definierten Islam und nicht mehr gegen „den Feind im Osten.“ Die Abgrenzungsrhetorik aber bleibt dieselbe.

Betrachtet man die Entwicklung der EU-Grenzpolitik, fällt allerdings auf, dass diese im Grunde schon seit Jahren verschärft wird. Die rechte italienische Ministerpräsidentin Giogia Meloni fordert nun eine noch viel stärkere Abschottung. Der Umbau zur exklusiven „Festung Europa“ mag noch nicht abgeschlossen sein. Es könnte sich aber herausstellen, dass er bereits begonnen hat.