Die größte Oppositionspartei der Türkei hat einen neuen Chef Kann Özgür Özel Präsident Erdogan die Stirn bieten?

Die größte türkische Oppositionspartei hat auf ihrem Parteitag am Samstag einen neuen Anführer gewählt und das Ergebnis ist in gewisser Weise überraschend. Nach der Niederlage bei den Wahlen am 28. Mai ist Kemal Kılıçdaroğlu von seinem Spitzenposten entfernt worden, an welchen er sich so gerne klammern wollte.