Diplomat äußerte öffentlich Kritik Selenskyj beruft Botschafter in London ab

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Botschafter seines Landes in Großbritannien kurz nach kritischen Äußerungen entlassen.

Botschafter Wadym Prystajko werde zudem auch als Vertreter der Ukraine bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) abgesetzt, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Präsidialerlass. Selenskyj ließ das entsprechende Dekret ohne nähere Erläuterungen am Freitag in Kiew auf seiner Website veröffentlichen.

Vor knapp einer Woche hatte der Botschafter seinem Staatschef im britischen Fernsehen „ungesunden Sarkasmus“ vorgehalten und den umstrittenen „Amazon“-Vergleich kritisiert. Man müsse Russland zeigen, dass man zusammenstehe, meinte der frühere Vize-Ministerpräsident.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hatte kürzlich gemahnt, dass die Ukraine sich für die Waffenlieferungen der Verbündeten dankbarer zeigen könnte. Wie er am Rande des Nato-Gipfels in Litauen erläuterte, habe er bereits im vergangenen Jahr ukrainischen Vertretern gesagt, nachdem ihm nach langer Anreise eine Liste mit Waffenwünschen vorgelegt worden sei: „Wir sind nicht Amazon.“

Selenskyj fragte daraufhin, was der britische Minister genau wolle. „Soll er mir schreiben. Wir können jeden Morgen dem Minister persönlich nach dem Aufwachen danken“, sagte er.

Prystajko hatte diesen Schlagabtausch als kontraproduktiv kritisiert. Der 53-Jährige gilt als erfahrener Diplomat und war seit drei Jahren Botschafter in Großbritannien. Großbritannien ist eines der wichtigsten Partnerländer der Ukraine. (Reuters/dpa)