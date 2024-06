Drohende EU-Sanktionen „Mit Terrorlistung der Revolutionsgarden hätte es den 7. Oktober so nicht gegeben“

Vergangene Woche ist die seit Jahrzehnten schwellende Debatte über eine Terrorlistung der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) in Bewegung geraten. Mehrere EU-Staaten wollen nun wohl die Einstufung als Terrororganisation. Grundlage dafür könnte ein im Dezember 2023 in Düsseldorf ergangenes Urteil sein. Dort hatten die Richter festgestellt, dass staatliche iranische Stellen in einen geplanten Anschlag auf eine Bochumer Synagoge invoviert waren.

Noch ist offen, ob sich innerhalb der EU dafür politische Mehrheiten finden. Doch Rebecca Schönenbach ist überzeugt, dass dieser Schritt weit über den Iran hinausgehende Folgen hätte: „Je weniger Geld die Revolutionsgarden zur Verfügung haben, desto sicherer ist die Welt.“ Schönenbach ist Volkswirtin mit Spezialisierung auf islamische Finanzen und berät im Bereich der Finanzierung von Extremismus und Islamismus Behörden, NGOs und Unternehmen.

Sie erinnert daran, dass die IRGC nicht nur die gewaltsame Unterdrückung der iranischen Bevölkerung organisieren, sondern auch den Export der „islamischen Revolution“ in andere Länder zum Ziele haben. In diesem Rahmen ist der islamistische Gottesstaat unter anderem der wichtigste Geldgeber und vielfältiger Unterstützer der Hamas: „Mit einer EU-Terrorlistung der Revolutionsgarden hätte es den 7. Oktober so nicht gegeben“, glaubt Schönenbach.

Andere Gruppen wie die libanesische Hisbollah und die jemenitischen Huthis haben zwar alternative Einnahmequellen, etwa durch Drogenhandel oder die Kontrolle von Ölfeldern, wären aber auch von den Folgen von neuen Sanktionen gegen die Revolutionsgarden betroffen.

Denn sie sind vor allem von deren Waffentechnologie abhängig. „Oft vergessen wird zudem der syrische Diktator Assad, der in seinem Land über eine halbe Million Tote zu verantworten hat“, fügt die Expertin hinzu: „Die entscheidenden Hilfen für ihn kommen aus Teheran. Ohne diese hätte er seinen Krieg nicht führen können.“

Die Revolutionsgarden kontrollieren bis zu 50 Prozent der iranischen Wirtschaft

Die Revolutionsgarden sind auch ein an allen Wirtschaftszweigen beteiligtes Konglomerat. Schätzungen gehen davon aus, dass sie zwischen zehn und 50 Prozent der iranischen Wirtschaft kontrollieren. Während Teile der Organisation bereits sanktioniert sind, würde eine nun diskutierte Terrorlistung alle Mitglieder und inklusive deren Führung treffen. „Personenbezogene Sanktionen gegen die Revolutionsgarden wären maximal schmerzhaft für Regime“, sagt die Terrorismus-Expertin.

Das iranische Raketenprogramm ist bereits sanktioniert. © Omid Vahabzadeh/Fars News Agency/dpa

Natürlich ist es vollkommen irrational, jüdische Kindergärten in Europa auszuspionieren. Aber der Antisemitismus an sich ist irrational. Rebecca Schönenbach

Bei erhöhtem Sanktionsdruck werde das Regime den Rotstift zuerst bei der eigenen Bevölkerung ansetzen, vermutet Schönenbach. Danach werde man die Terrorgruppen nach ihrer Wirksamkeit beurteilen. „Das heißt konkret: Wer hat die größten Chancen, Israel zu schaden? Aktuell würden Hamas und Hisbollah weiter oben auf der Gehaltsliste stehen“, sagt die Expertin.

Andere Gruppen, etwa im Irak, Jemen oder in Afrika, wo der Iran auch sehr aktiv ist, würden ihrer Einschätzung zufolge die Einschnitte zuerst spüren. Russland hingegen bezahlt für die iranischen Drohnen, die es gegen die Ukraine einsetzt, und wäre somit eher von weitergehenden Sanktionen gegen das Drohnenprogramm betroffen.

Dass das schiitische Regime in Teheran seine Prioritäten ändern könnte, wenn es finanziell unter Druck gerät, glaubt Schönenbach nicht. Selbst dann nicht, wenn es darum ginge, die eigene Macht zu sichern: „Das Regime ist nicht rational. Natürlich ist es vollkommen irrational, jüdische Kindergärten in Europa auszuspionieren. Aber der Antisemitismus an sich ist irrational.“

Zu glauben, dass die Mullahs von der Vernichtung Israels abrücken könnten, sei „eines der großen Missverständnisse in unserer Diskussion“, fügt sie hinzu. Im Gegenteil, die Mullahs seien ideologisch bemerkenswert flexibel: Während sie früher vor allem marxistisch-leninistische Gruppen im Kampf gegen Israel unterstützt hätten, seien es heute islamistische.

Drittstaaten helfen Russland und dem Iran beim Umgehen der Sanktionen

Allerdings hat kein Land so viel Erfahrung mit der Umgehung von Sanktionen wie der Iran. Davon hat auch Russland gelernt. Der Westen müsse dagegen eine Strategie erarbeiten. Es brauche wirtschaftlichen und politischen Druck, um Drittstaaten davon abzuhalten, Russland und dem Iran zu helfen. „Hier muss konsequent mit der Aufkündigung von Handels- oder Visaabkommen gedroht werden. Das ist ein ganz starkes Druckmittel“, sagt die Volkswirtin: „Es muss bestimmte Bedingungen geben, die wir an unsere Handelspartner stellen.“

Hoffnung mache ihr, dass westliche Staaten zuletzt ihre Maßnahmen gegen die Finanzierung der Hamas international koordiniert hatten und dabei auch erstmals Länder wie die Schweiz mitwirkten. „Gerade beim Iran wird deutlich, dass selbst sehr harte US-Sanktionen wenig Wirkung zeigen, solange die Europäer und Schweizer diese konterkarieren“, sagt Ökonomin. Koordinierte westliche Sanktionen könnten auch die iranischen Verbündeten in China nicht vollständig abfedern.

Allerdings gehe es bei einer Terrorlistung nicht nur darum, die Geschäfte der Revolutionsgarden zu unterbinden, sondern auch deren Symbole, Propaganda und Radikalisierungsversuche in der EU unter Strafe zu stellen. Schönenbach erinnert daran, dass die Revolutionsgarden neben Anschlägen auf jüdische Ziele auf der ganzen Welt auch Hunderte weitere Anschläge, etwa gegen Dissidenten oder Journalisten, zu verantworten haben.

Zuletzt konnten sie dafür wohl vermehrt Attentäter aus dem kriminellen Milieu in Deutschland und Schweden rekrutieren. „Die Listung ist auch für die innere Sicherheit der EU enorm wichtig ist“, fasst Schönenbach zusammen. Die USA, Schweden, Bahrain und Saudi-Arabien sind diesen Schritt zudem bereits gegangen.