Drohnenflug zur Deeskalation Was die deutsche Polizei von amerikanischen Cops lernen kann

Das deutsch-amerikanische Verhältnis ist eines der am besten erforschten, am großzügigsten geförderten und am sorgsamsten gepflegten im Geflecht der transatlantischen Beziehungen, sagt Polizeirat Sebastian Heinen. „Nur was die Polizeiarbeit betrifft, wissen wir eigentlich sehr wenig voneinander. Polizeiarbeit in Deutschland und den USA – das ist noch immer eine Black Box.“