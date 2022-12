„Ehemalige Sklavenhütten sind jetzt Hochzeitssuiten“ Taugt die deutsche Erinnerungskultur als Vorbild für die USA?

Herr Smith, Sie waren vor kurzem in Deutschland unterwegs, um sich vor Ort zu informieren, wie hierzulande die NS-Verbrechen aufgearbeitet und erinnert werden. Mit welchen Eindrücken sind Sie in die USA zurückgereist?

Deutschland wird oft als beispielhaft angeführt, wenn es um das öffentliche Gedenken geht. Als ein Ort, von dem wir viel darüber lernen können, wie man sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, wie man ehrlich und unmissverständlich darüber spricht und wie man eine Art Ikonographie und Reue aufbaut, um das Unrecht aufzuzeigen, das in diesem Land geschehen ist.

Als jemand, der sich intensiv mit der Geschichte der Sklaverei in den USA befasst und damit, wie sie an verschiedenen historischen Stätten, in Museen, mit Denkmälern im ganzen Land behandelt wird, wollte ich ein Gefühl für die deutsche Erinnerungskultur bekommen. Die Rolle, die die verschiedenen Erinnerungsorte in Deutschland spielen, ist viel komplexer, nuancierter und dynamischer, als ich es mir vorgestellt hatte. Es war sehr hilfreich für mich zu verstehen, wie jüdische Menschen in Deutschland über Denkmäler und Museen sprechen und was diese für sie repräsentieren.

Mir ist klar geworden, dass diese Orte einerseits sehr hilfreich sind, weil sie quasi allgegenwärtig an das Geschehene erinnern. Andererseits verblassen sie für manche auch in der Landschaft. Und sie sind natürlich kein Allheilmittel, das Antisemitismus und Diskriminierung verhindert.

Wie wirkten diese Orte auf Sie als Amerikaner?

Ich war sehr beeindruckt und bewegt. Denn bei uns finden sich kaum ähnliche Erinnerungsorte, die beispielsweise an Menschen erinnern, die durch staatlich sanktionierte Gewalt getötet wurden. Immer wieder fragte ich mich, wie es wohl wäre, wenn wir in den gesamten USA auch Stolpersteine hätten – dort, wo versklavte Menschen lebten, verkauft, gefoltert und getötet wurden, und ebenso für indigene Menschen.

Wie wird in den USA heute an die Sklaverei erinnert?

Über Generationen hinweg haben in den USA Millionen Menschen unter staatlich sanktionierter Unterdrückung gelitten. Dennoch gibt es im ganzen Land nur sehr wenige Denkmäler und Einrichtungen, die das festhalten und dokumentieren.

Einer der Orte, über die ich in meinem Buch „Was wir uns erzählen“ spreche, ist die Whitney Plantation in meinem Heimatstaat Louisiana. Sie ist exemplarisch für viele Plantagen. Sie waren jahrzehntelang Orte der Folter und Ausbeutung, sie waren Zwangsarbeitslager. Und heute? Heute halten Menschen dort Hochzeiten und Partys ab. Ehemalige Sklavenhütten sind jetzt Hochzeitssuiten. Das Problem ist eine fundamentale Verzerrung dessen, was Sklaverei war und wie sie sich auf Menschen auswirkte.

Was lässt sich dagegen tun?

Wir stehen in den USA erst am Anfang einer vollständigen Aufarbeitung des angerichteten Schadens. Schauen Sie, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas wurde 2005 in Berlin eingeweiht, also 60 Jahre nachdem die NS-Zeit endete.

Im Kontrast dazu: In unserer Hauptstadt Washington wurde erst 2016 überhaupt ein Nationalmuseum für afroamerikanische Geschichte und Kultur eröffnet – also 150 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs und der Sklaverei. Und immer noch gibt es in den USA kein staatliches Museum, das sich ausschließlich dem Gedenken an die 250jährige Geschichte der Sklaverei widmet. Es gibt viele Lücken in unserem kollektiven Bewusstsein hier in den USA.

Hat die Black-Lives-Matter-Bewegung zu einem gewissen Umdenken geführt?

Der Mord an George Floyd hat 2020 viele Menschen wachgerüttelt. Sie haben angefangen, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, um unsere heutige Landschaft der Ungleichheit und die Geschichte der Sklaverei zu verstehen.

Gleichzeitig gibt es beachtlichen Widerstand. Das Selbstverständnis und Identitätsgefühl vieler Amerikaner ist zutiefst mit den Anfängen der Vereinigten Staaten verbunden und fußt auf einem Narrativ, in dem der Völkermord an den Indigenen sowie die Sklaverei nicht vorkommen.

Diskriminierung zieht sich wie ein Muster durch die amerikanische Geschichte. Wussten Sie, dass Einwanderer, die nicht aus weißen, westeuropäischen Ländern stammten, bis 1965 im Grunde nicht legal in die USA kommen konnten? Die USA wurden auf ein Fundament der weißen Vorherrschaft gebaut. Wir befinden uns gerade inmitten einer politischen Schlacht, bei der es um einen ehrlicheren Blick auf unsere Vergangenheit geht.

Warum ist der Widerstand gegen die Aufarbeitung der Geschichte so hartnäckig?

Ich denke, es ist ein tiefes Gefühl der Angst, eine Art existenzielle Krise. Denn das Land, das die Menschen als das ihre empfinden und auf das sie stolz sind, ist in Wirklichkeit viel komplexer und hat eben auch Seiten, für die man sich schämen muss.

Die USA sind ein Land, das Millionen von Menschen über Generationen hinweg unvergleichliche Chancen geboten hat, die sich die eigenen Vorfahren oftmals nie hätten vorstellen können. Dies geschah allerdings auf Kosten von Millionen anderer Menschen, die generationenübergreifend unterdrückt und ausgebeutet wurden. Und beides ist die Geschichte Amerikas. Wir müssen diese beiden Realitäten gleichzeitig festhalten. Das fällt vielen Menschen sehr schwer.

Gibt es Lehren aus der deutschen Erinnerungsarbeit, die sich in den USA konkret umsetzen ließen?

Eine wichtige Erkenntnis meines Aufenthalts war, dass viele Erinnerungsorte nicht von der Regierung ins Leben gerufen wurden. Nehmen wir die Stolpersteine: Es war ein Künstler, der anfing, sie zu verlegen. Und jetzt gibt es 90.000 davon in 30 Ländern Europas. Auch das Denkmal für die ermordeten Juden Europas geht auf privates Engagement zurück.

Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ganz normale Menschen erkennen, dass sie so etwas tun können. Dass sie nicht darauf warten müssen, dass die Regierung etwas organisiert. Auch in den USA gibt es solche Projekte. In Chicago zum Beispiel setzen sich Menschen dafür ein, dass Orte beschildert werden, an denen schwarze Menschen gefoltert wurden.

Das Ziel sollte sein, diese kleinen Gemeinschaftsinitiativen auszuweiten. Das kann einen wichtigen Beitrag zu einer Veränderung unseres Geschichtsverständnis leisten.

