Ehemaliger britischer Verteidigungsstaatssekretär „Das offenkundige Ziel des Westens ist nicht, dass die Ukraine gewinnt“

Lord Hamilton, versucht der Westen alles, um der Ukraine im Krieg gegen Russland zu einem Sieg zu verhelfen?

Nein, definitiv nicht. Das offenkundige Ziel des Westens ist nicht, dass die Ukraine gewinnt, sondern dass Putin in Schach gehalten wird. Es ist wichtig, den Westen danach zu beurteilen, was er tatsächlich tut, und nicht danach, was er sagt.