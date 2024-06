Ehemaliger US-Außenminister Pompeo Was die Ukraine jetzt von Europa braucht – und vom Wiederaufbau Deutschlands lernen kann

Vor 80 Jahren unternahmen die Alliierten unter der Führung der USA eine historische Anstrengung, um Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen. Deutschland steht beispielhaft für das, was diese Arbeit bewirkt hat.

Die Bemühungen der Alliierten in Verbindung mit dem Engagement des deutschen Volkes für den Wiederaufbau und die Einheit im Angesicht der sowjetischen Aggression haben eine freie, wohlhabende Nation hervorgebracht.

Deutschland ist heute nicht nur militärisch führend, sondern spielt auch als wirtschaftliches Kraftzentrum eine zentrale Rolle für das Wachstum und das Potenzial Europas.

Der Autor Michael R. Pompeo war von 2018 bis 2021 Außenminister der Vereinigten Staaten. Zuvor war er Direktor des US-Auslandsgeheimdiensts CIA und vertrat den Bundesstaat Kansas vier Legislaturen im US-Repräsentantenhaus. Heute ist Pompeo Vorstandsvorsitzender von Impact Investments, einem amerikanischen Beratungs- und Investmentunternehmen. Zur Ukraine Recovery Conference, die an diesem Dienstag beginnt, ist er in Berlin. © privat

Die deutsche Erfolgsgeschichte ist jedoch nicht nur auf Staatsausgaben und Auslandshilfe wie den Marshall-Plan zurückzuführen. Diese Maßnahmen legten lediglich den Grundstein für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufschwung, der folgte.

Das deutsche Volk war beim Wiederaufbau seiner Nation aus zwei Gründen erfolgreich. Erstens, weil seine politischen Entscheidungsträger die Rahmenbedingungen der freien Marktwirtschaft schufen. Damit förderten sie den deutschen Erfindergeist und setzten die Industrie des Landes frei.

Zweitens, weil Deutschland für umfangreiche ausländische Direktinvestitionen geöffnet wurde, die dazu beitrugen, dass seine Industrien an die Spitze des Weltmarktes gelangten.

Heute, da der Krieg in der Ukraine in sein drittes Jahr geht, müssen Amerika und Europa auf diesen bewährten Ansatz zurückgreifen. Sie müssen versuchen, die Ukraine mit massiven ausländischen Direktinvestitionen wieder aufzubauen und zu stärken.

Ich bin zuversichtlich, dass die Ressourcen und Talente des ukrainischen Volkes in Verbindung mit einer soliden Regierungspolitik, die von der ukrainischen Führung verfolgt wird, heute den gleichen Erfolg bringen können, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam erzielt haben.

Es braucht militärische und wirtschaftliche Unterstützung

Amerika und Europa haben ein gemeinsames Interesse daran, dass die Ukraine aus diesem Krieg als Sieger hervorgeht, und langfristig wirtschaftlich erfolgreich ist. Putin versucht nicht nur, die Ukraine zu zerstören. Er will auch den transatlantischen Sicherheits- und Wirtschaftsrahmen untergraben, der Europa jahrzehntelang Frieden und Wohlstand gebracht hat.

Um den Vormarsch Russlands aufzuhalten, muss vor allem militärische Hilfe geleistet werden. Nur so können wir die Ukraine dabei unterstützen, auf dem Schlachtfeld zu siegen.

Entscheidend ist jedoch, dass dieser Krieg auch hinter den Fronten gewonnen wird. Die Ukraine muss in der Lage sein, ihre inländische Infrastruktur und Wirtschaft zu erhalten. Um sich von diesem Krieg zu erholen, braucht die Ukraine ein Investitionsklima, das mehr private Investoren dazu ermutigt, ihr Kapital in den Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes zu stecken. Geschieht das nicht, hat Putin sein Ziel erreicht, die Ukraine zu zerstören – selbst wenn es ihm nicht gelingt, Kiew zu erobern.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj und der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo bei einem Treffen am 3. April 2023 in Kiew. © Reuters/Ukrainian Presidential Press Service

Ausländische Direktinvestitionen sind nun gefragt

Die USA und Deutschland sind derzeit weltweit führend bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Gemeinsam mit den EU-Institutionen haben wir uns nachdrücklich dafür eingesetzt, die heldenhafte Verteidigung der Ukraine gegen die russische Aggression zu unterstützen.

Wir können noch mehr tun, indem wir ausländische Direktinvestitionen in der Ukraine fördern, um den dringendsten Bedarf zu decken. Die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat genau dieses Problem hervorgehoben: „Öffentliche Gelder werden nicht ausreichen, wir werden auch private Investoren brauchen.“ Sie hat vollkommen recht.

Wiederherstellung des Wassersystems in der Gegend der ukrainischen Stadt Nikopol, wo etwa eine Million Menschen von Trinkwasser und fließendem Wasser abgeschnitten sind, nachdem der Kachowka-Damm im Juni 2023 zerstört wurde. © Reuters/Viacheslav Ratynskyi

Deshalb bin ich stolz darauf, Mitglied des Verwaltungsrats von VEON zu sein, einem in den USA börsennotierten Unternehmen. VEON ist Eigentümer von Kyivstar, dem größten ukrainischen Anbieter von Telekommunikationsdiensten und digitalen Diensten. Das Unternehmen hat damit begonnen, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Milliarde US-Dollar in den Wiederaufbau und die Instandhaltung der Telekommunikationsinfrastruktur der Ukraine zu investieren.

Diese Art von Unterstützung des westlichen Privatsektors muss jetzt in die Ukraine fließen, damit sie sich erholen und florieren kann. Nur so kann sicherstellt werden, dass die Ukraine ihre heimische Wirtschaft und Gesellschaft auch inmitten des Krieges aufrechterhält. Gleichzeitig schaffen diese Investitionen eine Grundlage, die es der ukrainischen Wirtschaft ermöglicht, an dem Tag, an dem der Krieg endet, wieder voll durchzustarten.

Der Weg zu einem Sieg der Ukraine

In dieser Woche, in der wir zur Ukraine Recovery Conference in Berlin zusammenkommen, sollten wir uns vor Augen halten, warum die Berliner Mauer 1989 fiel und warum Deutschland danach die Wiedervereinigung vollziehen konnte. Dies geschah, weil das sowjetische Modell, das auf staatlich gelenkten Märkten und der Unterdrückung privater Eigentumsrechte beruhte, scheiterte. Das westliche Modell, das auf freien Märkten, persönlichen Eigentumsrechten und privaten Investitionen beruht, hat sich nicht nur durchgesetzt, sondern floriert.

Unsere militärische Unterstützung sowie unsere humanitäre und ausländische Hilfe für die Ukraine haben bisher dazu beigetragen, Russlands Vormarsch zu stoppen. Und das, ohne dass ein einziger Nato-Soldat einen Schuss abgefeuert hat. Die Stärke unserer gemeinsamen Wirtschaftskraft kann der Ukraine helfen, sich wieder aufzubauen und zu gedeihen, wenn der Krieg vorbei ist.

Indem wir mit der ukrainischen Führung zusammenarbeiten, um die richtige Mischung aus Regierungspolitik und privaten Initiativen zu finden, und indem unser Privatsektor diese Anstrengungen mit massiven Direktinvestitionen flankiert, können wir Putins Vision besiegen und eine bessere Zukunft für die Ukraine und Europa schaffen.