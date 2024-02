Ein grünes Viertel für die Olympia-Athleten - und für danach

„Das alles hier wird bis zu den Spielen grün sein und nach den Spielen grün bleiben.“ Marion Le Paul macht eine weit ausholende Geste. Lange will sie aber nicht hier vor dem künftigen Olympischen Dorf im Norden von Paris verweilen. Lieber lädt sie zu einem Rundgang ein, um zu zeigen, wie grün im konkreten wie im übertragenden Sinn diese Mammut-Baustelle ist.

Vor kurzem wurden die Unterkünfte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Sommer fertig. Zuvor befand sich hier ein Industriegebiet, dessen Firmen sich anderswo in der Region angesiedelt haben. Das neue Viertel erstreckt sich über die Gebiete dreier Vorstädte: Saint-Denis, Saint-Ouen und L’Île-Saint-Denis.

Le Paul ist die stellvertretende Generaldirektorin der staatlichen Gesellschaft Solideo, welche alle 70 Olympischen Bauten und Infrastrukturen verantwortet. Das „Dorf der Athleten“, wie es auf Französisch genannt wird, gehört dazu. Die meisten Kräne und Gabelstapler sind abgezogen, die Gebäude sauber verputzt. „Momentan ist alles noch etwas grau“, sagt Le Paul. „Aber die Pflanzen wachsen schnell!“

Ein geplantes zweites Leben für das Olympiadorf

Insgesamt 9000 Büsche und Bäume werden auf dem 52 Hektar großen Gelände gepflanzt. Auf einem zentral gelegenen Platz entsteht derzeit ein Busbahnhof, von dem aus die Sportlerinnen und Sportler an ihre jeweiligen Trainings- und Austragungsstätten gebracht werden. Später wird er in einem großen Park umgewandelt.

An Grünflächen fehlt es bislang in diesen dicht bebauten Vororten im Département Seine-Saint-Denis, dem ärmsten Frankreichs. Es grenzt direkt an die Metropole an, aber verfügt über vergleichsweise wenige Freizeit- oder kulturelle Angebote. Dafür gibt es einige Brennpunktviertel. Die Gegend soll dank Olympia aufgewertet werden, so das Versprechen.

In 2800 Wohnungen kommen in diesem Sommer 14.500 Athletinnen und Athleten sowie im Anschluss 6000 Para-Athletinnen und Athleten unter. Momentan werden noch alle einzelnen Einrichtungen von den Toilettenspülungen über die Steckdosen bis zu den Aufzügen überprüft und Mängel ausgebessert.

Am 1. März erhält dann Tony Estanguet, der Präsident des Organisationskomitees für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris, die Schlüssel. Ab Herbst 2024, wenn die beiden sportlichen Großveranstaltungen vorbei sind, kehrt nicht etwa Ruhe ein. Sondern es beginnen neue Arbeiten, um das Olympiadorf für sein zweites Leben bereit zu machen.

Fokus auf Wohnungsbau und Nachhaltigkeit

Wohnungen für rund 6000 Personen entstehen, davon 25 Prozent Sozialwohnungen, deren Verkauf durch vier große Immobilienfirmen bereits begonnen hat. Dafür werden in Räumen, die zunächst als durch Trennwände abgegrenzte Schlafzimmer dienten, nachträglich Küchen eingebaut.

Die Sportlerinnen und Sportler brauchen keine Kochgelegenheit, denn ein rund um die Uhr für sie geöffnetes Restaurant bietet täglich 40.000 Gerichte unter Berücksichtigung aller erdenklichen Ernährungsgewohnheiten an.

Außerdem wird es hier neue Studentenzimmer, Büros, Sporteinrichtungen, eine Kinderkrippe, eine Schule und Geschäfte geben. „Von Anfang an wurde bei der Planung mitbedacht, was nach dem Sommer 2024 passieren soll“, betont Marion Le Paul. „Etwas für die Spiele zu errichten und im Anschluss zu vernichten oder nutzlos herumstehen zu lassen, passt nicht mehr in die heutige Zeit.“

Unter all den Aspekten, die die dynamisch auftretende Managerin beim Gang über das Gelände aufzählt, legt sie besonderen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. Damit ist zum einen das Erbe der Spiele gemeint, das den betroffenen Städten konkret zugute kommen soll. Außerdem werde auf dieser Baustelle so innovativ, umwelt- und klimaschonend wie nie zuvor gearbeitet.

Dorf als modernes Aushängeschild

Das Dorf soll als Aushängeschild für eine moderne Art zu bauen dienen. „Bei Olympia blickt die ganze Welt auf uns und wir wollen zeigen, wie wir uns die europäische Stadt des 21. Jahrhunderts vorstellen“, so Le Paul. Das Versprechen „sauberer Spiele“ sei eines der Kriterien bei deren Vergabe gewesen.

Der Bau des Dorfes verursachte 47 Prozent weniger Kohlendioxid-Ausstoß als bei herkömmlichen Verfahren, unter anderem durch die Verwendung von CO2-armem Beton, der vor Ort hergestellt wurde. 31.600 Tonnen des abgebauten Betons wurden aufbereitet und wieder verwendet. Durch den Einsatz von Schiffen zum Transport über die Seine, die hier vorbeifließt, konnten fast 25.000 Lastwagenfahrten und somit rund vier Fünftel der damit verbundenen Emissionen eingespart werden.

Alle Gebäude mit einer Höhe unter 28 Metern haben eine Holzstruktur, das Material kam aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Dank der Verwendung isolierender Baumaterialien und lang gezogener Balkone verzichtete man auf Klimaanlagen in den Wohnungen.

„Im letzten Jahr machten wir Temperatur-Tests während einer Hitzewelle. Draußen schwitzten wir bei 34 Grad Celsius, drinnen waren es angenehme 24 Grad“, sagt Le Paul stolz. Am 26. Juli beginnen die 33. Olympischen Spiele, mitten im Hochsommer. „Wir sind gewappnet.“

Die Gebäude sind in verschiedenen Tönen gehalten, rosa, beige oder hellgrün. So können sich Menschen mit Behinderung oder einer Sehschwäche leichter orientieren. Zwischen den Häusern wurde Luft gelassen, was ebenfalls in Hitze-Perioden hilfreich ist. Fußgängern wird viel Platz eingeräumt. Neben der aktuellen Metro-Linie 13 kommen vier weitere dazu, davon allerdings nur eine noch vor den Spielen, damit das Auto verzichtbar ist.

Teile der künftigen Gehwege sind mit einem Belag aus Muscheln versehen, die im Sommer Regenwasser speichern und bei Hitze über Dampf abgeben. In jedem Gebäude wird eine Innovation getestet, erklärt Le Paul. Beispielsweise hat eines seinen eigenen Wasserkreislauf, bei dem benutztes Wasser recycelt wird. „Im Zweifelsfall kann es an das Abwassersystem angeschlossen werden, aber es funktioniert bislang auch so.“ Dauerhaft könne das eine Wasser-Ersparnis von 60 Prozent bringen.

Nachhaltige Aufwertung des neuen Viertels

Der Bürgermeister von Saint-Denis, Mathieu Hanotin, nennt die Spiele „eine Chance für uns“. Durch das neue Viertel werde die Lebensqualität vor Ort steigen. Einige der sportlichen Einrichtungen, allen voran ein Olympisches Schwimmbad, bleiben. „Auch wollen wir die Seine künftig anders nutzen, nach dem Vorbild von Paris“, so Hanotin.

Die Hauptstadt hat vor mehreren Jahren die unteren Quais für den Verkehr gesperrt und so zu einer echten Attraktion für Besucher und Spaziergänger gemacht, mit Cafés und Sportgeräten.

Marion Le Paul läuft zu einer Rampe, die an die Ufer führt. „Hier kann man bald mal ein Gläschen trinken“, verspricht sie. Zudem entstehe gerade eine Brücke zwischen Saint-Denis und L’Île-Saint-Denis, die bald per Fuß, Rad, Elektroroller oder mit sauberen Bussen überquert werden kann.

Letztlich dienten die Olympischen Spiele als Beschleuniger, um „innerhalb von sechs Jahren Dinge auf die Beine zu stellen, für die wir sonst 20 gebraucht hätten“, sagt sie. Während sie spricht, laufen Schüler der Mittelschule „Collège Dora Maar“ lärmend vorbei, die an das Viertel grenzt. Le Paul folgt ihnen lächelnd mit den Augen. „Das Dorf lebt jetzt schon – und es wird noch mehr leben.“