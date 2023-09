Ein neues Parlament für die Slowakei Wahlkampf mit Braunbären

In der Slowakei geht der Wahlkampf um das neue Parlament in die heiße Phase, und rechtspopulistische Politiker setzen immer öfter auf eine bizarre Mischung aus menschenfeindlichen Aussagen – und auf Braunbären.

Im Sommer überschlugen sich in slowakischen Medien und sozialen Netzwerken Berichte und Diskussionen zu Bärenattacken – für das Jahr 2023 bisher zehn an der Zahl.

Stimmen werden laut, dass die nach EU-Recht unter Artenschutz stehenden Braunbären zur Jagd freigegeben werden sollen. Nach einer neuen wissenschaftlichen Studie gibt es in der Slowakei gerade 1012 bis 1275 Bären, ihre Zahl blieb im letzten Jahrzehnt in etwa konstant. Doch populistische Politiker instrumentalisieren im Wahlkampf die Angst der Menschen, die nach den Angriffen vor allem in der ländlichen Bevölkerung vorherrscht.

So dramatisierte Parlamentspräsident Boris Kollár, der auch Vorsitzender der Partei Sme Rodina ist: „Wir haben 3000 von diesen Bären, das wird Ihnen jeder Experte sagen. Und wenn wir nichts tun, werden es bald 5000 sein.” Miroslav Suja, Abgeordneter der rechtsextremen Partei Hnutie Republika, behauptete in verschwörungstheoretischer Manier gar: „Der Bär wird vom Umweltministerium als biologische Waffe eingesetzt.”

„LGBTI+ eine Plage, die das Land zerstört“

„In den letzten Jahren, die von politischer Instabilität geprägt waren, bietet das ‘Bären-Gate’ einfache Erklärungen”, sagte Jana Kazaz vom slowakischen Think Tank GLOBSEC dem Tagesspiegel. „Politiker können leicht versprechen, dass sie den Schutz der Menschen dem Schutz der Bären vorziehen – Bären sind eine einfache Angelegenheit im Vergleich zu einer Vielzahl von Problemen in der Slowakei, die nicht so einfach zu lösen sind.”

Ein anderes Thema, mit dem das Lager rechts der Mitte hofft, Stimmen zu fangen, ist anti-queere Propaganda. So antwortete der Vorsitzende der christdemokratischen KDH Milan Majerský in einer Sendung des Kanals TV Markíza Anfang September auf die Frage des Moderators, ob Korruption oder LGBTI+-Menschen eine größere Bedrohung für die Slowakei seien: „Beide sind das Unglück eines jeden Landes, nicht nur der Slowakei – sowohl Korruption als auch LGBTI. Sie sind Plagen, die ein jedes Land zerstören.”

Es folgten empörte Reaktionen aus der LGTBQ+-Community und von liberalen Politikern. So forderte beispielsweise der Vorsitzende der Partei Progresívne Slovensko Michal Šimečka Majerský auf, sich zu entschuldigen.

Yelizaveta Landenberger ist freie Journalistin, Übersetzerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Ostslawische Literaturen und Kulturen der Berliner Humboldt-Universität.

Zu den tatsächlichen Problemen der Slowakei, von denen Jana Kazaz vom Think Tank GLOBSEC sprach, gehören auch die Gründe für die vorgezogenen Neuwahlen: Im Dezember 2022 scheiterte die Regierung durch ein Misstrauensvotum, aktuell ist eine Übergangsregierung an der Macht.

Pro-russische Partei Teil der EU-Sozialdemokraten

Skandale stehen weiter auf der Tagesordnung: Am 17. August gab es eine Razzia bei führenden Funktionären des Sicherheitsapparats, in der Woche zuvor war bereits der ehemalige Polizeipräsident Tibor Gašpar vorübergehend festgenommen worden.

Er kandidiert bei den Wahlen für die populistische Smer-Partei des früheren Ministerpräsidenten Robert Fico. Letzterer wird verdächtigt, mehrere Straftaten begangen zu haben, genießt jedoch als Parlamentsmitglied Immunität – und könnte bald sein Comeback feiern.

Sein Rücktritt erfolgte 2018 nach massiven Protesten, die durch den Auftragsmord des Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová ausgelöst wurden. Kuciak hatte Nachforschungen zur Verwicklung von Ficos Regierung in kriminelle Machenschaften angestellt.

Obwohl die Partei Smer der sozialdemokratischen Fraktion des Europaparlaments angehört, steht sie in Wahrheit für nationalkonservative und prorussische Positionen. So kündigte Fico an, die Militärhilfe für die Ukraine einstellen und sein Veto gegen die angeblich „sinnlosen“ Sanktionen der EU gegen Russland einzulegen.

In Umfragen führt die Smer-Partei mit ca. 20 Prozent. Wahrscheinlich ist, dass Smer zusammen mit kleineren Parteien wie der KDH oder der rechtspopulistischen Sme rodina ein populistisches, prorussisches Regierungsbündnis bilden wird.

Immer mehr Fake News

Eine weitere Herauforderung der slowakischen Politik ist Desinformation: Prorussische und antiwestliche Narrative werden nicht nur in sozialen Medien, sondern auch von prominenten Politikern geäußert und erfreuen sich in der krisengeplagten slowakischen Gesellschaft immer größerer Beliebtheit.

So ermittelte GLOBSEC, dass 66 Prozent der Slowaken der Aussage zustimmen, dass die „USA die Slowakei in einen Krieg mit Russland hineinziehen, weil sie davon profitieren“. Nur 40 Prozent glauben, dass der Krieg durch Russland verursacht ist, im Vorjahr waren es noch 51 Prozent. Passend dazu hatte Fico in einem Interview im April behauptet, der Krieg sei nicht etwa von Russland, sondern von „ukrainischen Faschisten” begonnen worden.

Mit Ausnahme von Ungarn zählten die übrigen Visegrád-Staaten Slowakei, Polen und Tschechische Republik zusammen mit den baltischen Ländern bisher zu den größten Unterstützern der Ukraine in der EU.

Die Wahlen am 30. September bergen das Risiko einer politischen 180-Grad-Wende: Die Slowakei könnte sich zukünftig dem Nachbarn Ungarn in seinem politischen Kurs anschließen. Das wäre nicht nicht nur eine Gefahr für die Demokratie im Land selbst, sondern auch langfristig für die Unterstützung der Ukraine durch die EU.