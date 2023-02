„Eine Niederlage der Ukraine hätte globale Folgen“ Warum der Westen bei seiner Hilfe keinesfalls nachlassen darf

Jeffrey Gedmin war von 2001 bis 2007 Direktor des Aspen-Institute Berlin und danach bis 2011 Direktor von Radio Free Europe/Radio Liberty in Prag. Er ist Chefredakteur des Washingtoner Magazins „American Purpose“.

Als Amerikaner in Sorge schreiben wir diese Zeilen an das deutsche Publikum. Wir sind Republikaner, und wir denken womöglich etwas anders, als Sie vermuten. Unsere Grundhaltung ist klar: Wir sind fest überzeugt von der Aufgabe der Nato, vom globalen Engagement der USA für die Sache der Demokratie, und davon, wie wichtig gute, enge Beziehungen zwischen den USA und Deutschland sind.

Wir sind starke Unterstützer der Ukraine in ihrem bewundernswerten Widerstand gegen die russische Invasion, gegen Wladimir Putins brutalen Krieg. Als Analysten haben wir während der vergangenen Krisenmonate die Haltung und die Führungsrolle von Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt.

Mehrere Treffen mit hochrangigen Vertretern der Politik Ende 2022 und Anfang 2023 in Berlin haben uns darin im Kern bestärkt. Weitere solcher Begegnungen für die kommenden Wochen sind in Planung. Inzwischen müssen wir allerdings einräumen, dass wir unruhig werden.

Europas Sicherheit steht auf dem Spiel

Begreifen die führenden Politikerinnen und Politiker in Amerika und Deutschland tatsächlich, wie enorm die Dringlichkeit der weltpolitischen Lage ist? Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, schien das erfasst zu haben, als sie 2022 erklärte, der Westen hätte längst deutlicher auf Putins osteuropäische Nachbarn hören sollen.

Von der Leyen war es auch, die nach der Invasion im Februar 2022 als erste westliche Spitzenpolitikerin die Ukraine besuchte. Vor wenigen Tagen hat sie in Kiew wieder daran erinnert, dass in der Ukraine nichts weniger auf dem Spiel steht, als die Zukunft von Europas Sicherheit. Sie hat es verstanden.

Steht das jedoch allen Staats- und Regierungschefs in den USA und in Deutschland in aller Klarheit vor Augen? Teilen sie etwa die Auffassung von Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin? Gefragt nach einem „Ausweg für Russland“ sagte sie schlicht, der einzige Ausweg sei der, dass sich Russlands Truppen komplett aus der Ukraine zurückziehen.

Die Unterstützung für die Ukraine unter Republikanern lässt nach

Hellsichtig war auch die Warnung von Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die sie schon aussprach, als sich die russische Invasion erst ankündigte. Kallas sagte damals sinngemäß: Seien wir auf der Hut vor russischen Forderungen nach dem, was Russland nicht gehört. Hüten wir uns vor Einschüchterung oder Drohungen mit Eskalation. Ihre damalige Einschätzung war völlig realistisch. Aber wie bewusst ist das in Europa außerhalb des Baltikums?

Zunehmend sind in Deutschland und in Europa Rufe nach Waffenstillstand und Verhandlungen zu hören. Wir finden, dass es dafür nicht nur zu früh ist, sondern, im Gegenteil, eher der Druck auf Russland erhöht werden müsste.

Keine Frage: Bisher haben die Vereinigten Staaten und Deutschland insgesamt verantwortungsvoll reagiert. Auch Präsident Bidens jüngsten Worte in seiner Rede zur Lage der Nation am 7. Februar, wonach die Ukraine sich weiter auf die Unterstützung der USA verlassen kann, war ermutigend. Wir müssen jedoch auch eine gewisse Erosion der Unterstützung für die Ukraine unter den Republikanern feststellen.

Die „America First“-Stimmung wird zunehmen

Sogar unter einigen Befürwortern der Ukraine scheint es an Dringlichkeit in Bezug auf den Krieg zu mangeln. Es gibt auch Zurückhaltung, sich auf einen klaren Sieg für die Ukraine festzulegen. Der Präsident sprach viel mehr darüber, was die Vereinigten Staaten bislang für die Ukraine getan haben, als darüber, was wir in der kommenden schwierigen Zeit tun müssen. Ist unsere Unterstützung so unerschütterlich, wie sie sein sollte?

In Berlin hat Kanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 eine „Zeitenwende“ ausgerufen. Mit der russischen Invasion begann ein Paradigmenwechsel. Auch wenn die deutsche Zeitenwende nicht reibungslos anläuft – Deutschlands militärische und wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine ist bisher beeindruckend.

Wir beobachten jedoch mit Besorgnis, dass zunehmend russische Desinformation in Europa am Werk ist. Aus einer Umfrage in Deutschland geht hervor, dass immer mehr Leute ein Kriegsende durch Verhandlungen mit Russland befürworten – auch ohne den entscheidenden Sieg für die Ukraine, auch ohne die entscheidende Niederlage für Putins Kreml.

Bei uns in Washington gibt es keine ernsthaften Anzeichen dafür, dass Donald Trumps Fraktion der Republikaner diese Unterstützung sabotiert. Noch nicht. Wir befürchten, dass mit dem beginnenden Wahlkampf in den USA die „America First“-Stimmung stärker wird. Das wäre katastrophal für die Sicherheit Europas.

Es ist an der Zeit, den russischen Revanchismus und Imperialismus mit ganzer Kraft zu stoppen. Es ist an der Zeit, in aller Klarheit das Prinzip durchzusetzen, dass Angriffskriege keinen Erfolg haben können, dass die Drohung mit Atomwaffen nicht wirkt, dass es kein „Recht des Stärkeren“ geben kann und darf. Und es ist an der Zeit, sich an die Seite der couragierten Ukrainer zu stellen, die für die Verteidigung ihrer Demokratie und Freiheit kämpfen und dafür sterben, an jedem Tag, in jeder Bombennacht.

Die Opfer dürfen nicht umsonst gewesen sein

Vor Kurzem haben wir mit einer jungen ukrainischen Freundin gesprochen, die gerade einen Sohn zur Welt gebracht hat. Ihr Mann, ein Filmemacher, ist an der Front im Osten des Landes. Wie nebenbei merkte sie an, dass ihr kaum jemand aus dem Freundeskreis einfällt, der in diesem fürchterlichen Krieg nicht schon einen Vater, Bruder, Sohn oder Cousin verloren hat. Es darf nicht sein, dass diese Opfer umsonst waren.

Wir wollen nicht leichtfertig über Risiken hinweggehen. Putin ist ein raffinierter, grausamer Diktator, der über ein großes Arsenal an Atomwaffen verfügt. Niemand wünscht sich eine Eskalation. Aber wir sind überzeugt: Würde der Widerstand jetzt aufgegeben, wären die potenziellen Kosten unweit höher als, als er aufrechterhalten wird, um den Aggressor zu besiegen.

Daher braucht die Ukraine dringend zusätzliche Militärhilfe und mehr moderne Waffen, um in ihrem Kampf zu bestehen. Andernfalls droht ein festgefahrener Konflikt, strömen Abertausende mehr Flüchtlinge in die Nachbarländer, werden deren Bevölkerungen verunsichert und das transatlantische Bündnis erschüttert.

Eine Niederlage der Ukraine hätte globale Folgen

Weltweit würden Nationen, die sich von autokratischen Bestrebungen bedroht sehen, versuchen, sich nuklear zu bewaffnen, um nicht das Schicksal der Ukraine zu erleiden. Ganz zu schweigen davon, dass Aufgeben gleichbedeutend wäre mit der entsetzlichen historischen Tragödie des Verrats an der Ukraine. Eine Niederlage in der Ukraine hätte sofort konkrete, globale Folgen.

Während sich das theokratische Regime in Teheran beeilt, Moskau mit noch mehr Drohnen zum Töten ukrainischer Zivilisten zu versorgen, bekunden Bürgerinnen und Bürger im Iran, die bei Protesten ihre Freiheit riskieren, ihre Unterstützung für die Ukraine. Chinas Kommunistische Partei beobachtet das Geschehen und zieht daraus strategische Schlüsse.

Wie andere auch. Wenn nicht einmal der vereinte Westen in der Lage ist, einen überfallenen demokratischen Staat zu unterstützen, der einen Schlächter im Hinterhof der Nato bekämpft – wer dann?

Weiterkämpfen, um zu gewinnen, hat seinen Preis. Aber der Preis für die gemeinsame Sicherheit unserer transatlantischen, demokratischen Ordnung wäre um ein Vielfaches höher, wenn die westlichen Demokratien jetzt zaudern, bangen und die Nerven verlieren.

Aber wenn Putin besiegt wird, wenn wir der Ukraine zum Sieg verhelfen – dann liegt eine bessere Zukunft vor uns und vor allen, die sich weltweit für Demokratie einsetzen. Viel steht auf dem Spiel. Viel zu viel, um sich auf falsche Kompromisse einzulassen.

