Emmanuel Macron schaltet in den Kampfmodus „Ich gebe mich doch nicht von vornherein geschlagen“

Emmanuel Macron hat noch lange nicht aufgegeben. All jene, die angesichts seiner schwierigen politischen Situation an seinem Kampfeswillen gezweifelt haben sollten, belehrte der französische Präsident am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Paris eines Besseren. „Ich gebe mich doch nicht von vorneherein geschlagen“, rief er aufgebracht.