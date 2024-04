Tagesspiegel Plus Entscheidung über EU-Lieferkettengesetz : Was würde sich für die Näherinnen in Bangladesch ändern?

Neue Lieferkettengesetze sollen einen besseren Arbeitsschutz und höhere Löhne sicherstellen. Wer sich in Bangladesch – dem weltweit zweitgrößten Textilexporteur – umhört, bekommt Zweifel, dass das gelingt.