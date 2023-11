Er erstürmte das US-Kapitol : „QAnon-Schamane“ will bei Kongresswahlen 2024 antreten

Bilder von Jacob Chansely gingen um die Welt, als er in einem bizarren Kostüm aus der Menge derjenigen herausstach, die das Kapitol erstürmten. Nun will er in den Kongress gewählt werden.