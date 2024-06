„Er zeigt keine Reue für seine sinnlose Tat“ Mörder im US-Bundesstaat Missouri hingerichtet

Im US-Bundesstaat Missouri ist am Dienstag ein Todesurteil gegen einen verurteilten Mörder vollstreckt worden. Der 69-jährige David H. sei per Giftspritze in einem Gefängnis in der Stadt Bonne Terre hingerichtet und um 18.11 Uhr (Ortszeit) für tot erklärt worden, erklärte die Strafvollzugsbehörde von Missouri.

H. war der zweite Inhaftierte, der in Missouri in diesem Jahr hingerichtet wurde - und der siebte in den USA insgesamt. Der 69-Jährige hatte stets angegeben, unschuldig an den Morden an seiner früheren Liebhaberin und ihres Ehemanns zu sein.

Der republikanische Gouverneur von Missouri, Mike Parson, hatte ein Gnadengesuch am Montag abgelehnt. H. habe das Paar in einem Anfall von Eifersucht ermordet, erklärte Parson. „Er zeigt keine Reue für seine sinnlose Tat“, so Parson. Deshalb habe H. die maximale Strafe verdient.

In den USA gab es im Jahr 2023 insgesamt 24 Hinrichtungen, alle per Giftspritze. Die Todesstrafe wurde in 23 der Bundesstaaten abgeschafft, in sechs weiteren haben die Gouverneure ihre Anwendung ausgesetzt.

Die Todesstrafe ist in den USA umstritten. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup stehen 53 Prozent der US-Bürger hinter der Todesstrafe für verurteilte Mörder. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 1972. (AFP)