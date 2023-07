Erdogans Poker, Bidens Plan, Selenskyjs Hoffnung Das hat es mit den Manövern vor dem Nato-Gipfel auf sich

Vieles ist schon vorab geklärt, bevor der Nato-Gipfel an diesem Dienstag überhaupt beginnt. Es wird neue Verteidigungspläne geben, eine Anhebung der Rüstungsausgaben und mehr Hilfe für Kiew. Über zwei Themen aber wurde am Montag jedoch noch leidenschaftlich gestritten.

„Die Gespräche laufen“, sagte Jens Stoltenberg, der sich als Nato-Generalsekretär pflichtschuldig „zuversichtlich“ zeigte, dass es zur Frage des Beitritts der Ukraine nach dem Krieg und den sofortigen Schwedens eine Lösung geben werde. Doch die Ausgangslage ist vertrackt - nicht zuletzt wegen der starken Protagonisten.

Erdogans Pokerspiel

Was er sagt: Am Montag hat es der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan nochmal spannend gemacht und neue Forderungen gestellt. Für viele Beobachter überraschend, hatte er seine Zustimmung zum schwedischen Nato-Beitritt von einem Neustart der türkischen EU-Beitrittverhandlungen abhängig gemacht.

Nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz reagierte in einer ersten Stellungnahme überrascht. Erst spät am Abend konnte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verkünden: Blockade aufgelöst. Erdogan habe zugestimmt, das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorzulegen.

Was er meint: Was genau der Hintergrund von Erdogan aussichtslosen Forderungen nach EU-Beitrittsverhandlungen war, ist unklar. Ebenso schnell, wie die Bedingungen gestellt wurden, waren sie auch schon wieder zurückgenommen. Und eigentlich hat Erdogan schon beim Gipfel von Madrid Stockholms Nato-Aufnahmeantrag zugestimmt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollte für sein Ja zu Schwedens Nato-Beitritt am Montag noch eine Gegenleistung. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Doch bisher fehlt noch die Ratifikation durch das türkische Parlament. Der Frage, wann der Nato-Betritt Schwedens vollzogen sein könnte, wich Stoltenberg am Montag allerdings aus. Er wiederholte nur, dass es eine klare Zusicherung gebe, die Ratifikationsdokumente dem Parlament zuzuleiten.

Stoltenberg, der sich am späten Montagnachmittag mit Erdogan und Schwedens Premier Ulf Kristersson traf, sieht die türkischen Forderungen zu Schwedens Umgang mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK bereits als erfüllt an. Es ging Erdogan aber jeher um Anderes.

Bei einem Treffen mit Joe Biden in Vilnius soll es um neue Kampfjets, die Erdogan gerne hätte. Dem Sender CNN sagte der US-Präsident: „Ich versuche, offen gesagt, so etwas wie ein Konsortium zusammenzustellen, mit dem wir die Nato mit Blick auf die militärische Fähigkeit sowohl von Griechenland als auch der Türkei stärken und Schweden ermöglichen, reinzukommen.“

Was kann herauskommen: Ein Abrücken der EU von ihren Aufnahmekriterien gilt als ausgeschlossen, – das wird auch Erdogan gewusst haben. Doch politisch haben sich die Debatten und Forderungen für die notwendige türkische Zustimmung zum Nato-Beitritts Schweden – und zuvor auch Finnlands – für Erdogan gelohnt.

Im Ukrainekrieg kommt der Türkei zudem eine wichtige Rolle zu, was den Umgang nicht leichter macht. So bot er gerade erst ukrainischen Schiffen mit Getreide an Bord Geleitschutz durch das Schwarze Meer an, obwohl Russland aus dem entsprechenden Abkommen ausgestiegen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wann genau Schweden nun Mitglied der Nato wird, ist auch nach Erdogans positivem Signal noch offen. Die nächste Sitzung des türkischen Parlaments ist für Dienstag angesetzt, womit es zumindest theoretisch schon seine Zustimmung geben könnte, während der zweitägige Gipfel in Vilnius läuft.

Simonytes Sorge

Was sie sagt: Die Ministerpräsidentin des Gastgeberlandes hat schon vor Wochen im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz gewarnt: Es wäre „traurig“, so Ingrida Simonyte, wenn Kremlherrscher Wladimir Putin den Gipfel für sich als Erfolg verbuchen könnte, falls dort keine klare Beitrittsperspektive für Kiew formuliert würde. Der Präsident ihres Landes legte am Montag nach: „Die Zeit der Versprechen ist vorbei“, so Gitanas Nausėda, „es braucht Entscheidungen.“

Nato-Chef Stoltenberg mit Litauens Ministerpräsidentin Simonyte bei einem Treffen im Juni. © dpa/AP/Mindaugas Kulbis

Was sie meint: Den Gastgebern, die die Forderung nach einem schnellen Beitritt Kiews selbst in den Bussen zum Gipfelgebäude plakatieren, wissen um die eher geringen Erfolgsaussichten. US-Präsident Biden hat Aufnahme eines im Krieg befindlichen Landes bereits abgelehnt. Und auch in der deutschen Delegation hieß es am Montag, dass „der Zeitpunkt für eine Einladung der Ukraine, für konkrete Schritte in Richtung einer Mitgliedschaft, nicht da ist.“. Die Litauer machen mit Worten Druck, damit es nicht am Ende gar keine Annäherung der Ukraine gibt.

Was kann herauskommen: Über die exakte Wortwahl des Gipfelkommuniqués wurde am Montag noch gerungen. Abgezeichnet hat sich aber, dass der noch ohne Zeitplan versehene Weg der Ukraine in die Nato leichter werden könnte, wenn es so weit ist. So könnte wie bei Finnland und Schweden auf das in einem sogenannten Membership Action Plan festgelegte Prozedere verzichtet werden. So hatten es bereits die Nato-Außenminister kürzlich in Oslo diskutuert.

Selenskyjs Hoffnung

Was er sagt: „Ich will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren, wenn die Entscheidung schon vorher gefallen ist“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem US-Sender ABC unmittelbar vor Gipfelbeginn. Schon vor Wochen hatte er gedroht nicht zu erscheinen, falls sich beim Nato-Beitritt nichts tue.

Wolodymyr Selenskyy hat für die Ukraine den Nato-Beitritt beantragt. Er weiß aber auch, dass die Chancen dafür aktuell gering sind. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Was er meint: Selenskyj weiß um die Skepsis gegenüber einer konkreten Mitgliedseinladung, die die Nato aktuell zur Kriegspartei machen würde. Auch ihm geht es darum, den Druck hochzuhalten und weitere Zusagen zu bekommen - beispielsweise bei Waffenlieferungen, aber auch bei den gewünschten „Sicherheitsgarantien“, über die er nun mehr spricht als über den Beitritt.

Was kann herauskommen: Die Gespräche über diese Garantien, die außerhalb des Nato-Rahmens laufen, sind weit fortgeschritten. Es kann sein, dass der Gipfel trotzdem auf die entsprechenden Pläne der G7-Staaten Bezug nehmen wird.

Bidens Plan

Was er sagt: Der Staatschef der Nato-Führungsmacht USA ist gegen eine Einladung der Ukraine - obwohl damit ein anderes Risiko verbunden ist, dass nämlich Kremlchef Wladimir Putin den Krieg immer weiter führt, um einen anschließenden Nato-Beitritt zu verhindern. Stattdessen bietet er an, dass die Vereinigten Staaten nach dem Krieg übergangsweise bis zum Nato-Beitritt Schutzmacht der Ukraine werden - so wie das bei Israel bereits der Fall ist

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine ähnliche Unterstützung angeboten, wie sie Israel bereits von den Amerikanern erhält. © REUTERS/HOLLIE ADAMS

Was er meint: Amerika ist weiter nicht bereit, eine direkte Auseinandersetzung mit Russland zu riskieren. Auch einen Automatismus nach Kriegsende soll es nicht geben .- um Putin keine willkommene Ausrede zur Fortführung des Krieg zu liefern. Um der Ukraine aber vor einem erneuten Überfall zu schützen und ihr so überhaupt die Möglichkeit zu geben, eines Tages einer Waffenruhe oder einem Friedensvertrag mit Moskau zuzustimmen, bietet Biden Übergangsgarantien an.

Was kann herauskommen: Die Ukraine hat sich sicherlich mehr vorgestellt. Aber an der US-Position kommt in der Allianz niemand vorbei. Es könnte allenfalls noch eine größere sprachliche Annäherung in der Gipfelerklärung geben.

Scholz’ Skepsis

Was er sagt: Der Kanzler steht beim ukrainischen Beitritt mindestens so stark auf der Bremse wie Biden. „Aus unserer Sicht sollte der Fokus auf dem liegen, was der Ukraine jetzt ganz konkret hilft“, hieß es am Montag in seinem Umfeld.

Bundeskanzler Olaf Scholz will auf dem Nato-Gipfel keine zu großen Versprechen machen. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Was er meint: Die „Bild“-Zeitung zitierte am Montag aus einem vertraulichen Papier, wonach Scholz im Gipfeldokument „weder die Erwähnung einer Einladung“ noch die Wortwahl „des rechtmäßigen Platzes der Ukraine in der Nato“ akzeptiere.

Er will den Wortlaut des Nato-Gipfels von Bukarest 2008 nicht grundsätzlich aufweichen, als der Ukraine zwar die Mitgliedschaft versprochen wurde - aber ohne Termin. „Alles andere wird dann zu beraten sein, wenn die Bedingungen erfüllt sind“, hieß es in Regierungskreisen, und dazu zähle „ein Ende des Krieges“.

Was kann herauskommen: In Scholz’ Umfeld war am Montag von einer G7-Initiative die Rede, der andere Staaten beitreten könnten. Sicherheitszusagen auf diesem Wege hätten den Vorteil, dass nicht sofort Artikel 5 der Nato, also die militärische Beistandspflicht, greift. Für die konkrete Aushandlung bilateraler Sicherheitszusagen soll bald der „Startschuss“ fallen.