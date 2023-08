Estlands Außenminister im Interview „Es darf auf keinen Fall Frieden um jeden Preis geben“

Herr Tsahkna, eineinhalb Jahre ist es jetzt her, dass Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfiel. Wie haben Sie diesen Moment erlebt?

An diesem Datum ist der estnische Nationalfeiertag. Das ist der wichtigste Tag im Jahr für unser Land. Putin hat ihn uns gründlich ruiniert. Ich war zu Hause, als ich die schrecklichen Neuigkeiten in den Nachrichten hörte. Ich war erschüttert, aber nicht überrascht.

Sie hatten die russische Invasion erwartet?

Als ich Berichte darüber hörte, dass Moskau Blutkonserven an die Grenze liefern ließ, war mir klar, dass es sich nur noch um Tage handeln kann. Denn so etwas macht man nicht zu Übungszwecken. Blut ist ein rares Gut. Niemand hatte jedoch mit einem solchen Umfang der Invasion gerechnet.

Zur Person © David Heerde für den Tagesspiegel Margus Tsahkna, Jahrgang 1977, ist seit April 2023 estnischer Außenminister. Zuvor hatte er von 2016 bis 2017 das Amt des Verteidigungsministers inne, von 2015 bis 2016 war er Sozialminister. Er ist Mitglied liberalen Partei Eesti 200, die 2018 gegründet wurde. Bis 2017 war er Mitglied der konservativen Partei „Pro Patria und Res Publica Union“, von 2015 bis 2017 deren Vorsitzender.

Estland hat eine knapp 300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Waren Sie damals in Sorge, dass Ihr Land als nächstes überfallen werden könnte?

Nein. Wir hatten jahrelang 120.000 russische Truppen auf der anderen Seite der Grenze, die innerhalb weniger Stunden hätten mobilisiert werden können. Aber natürlich trieb uns alle die Frage um, was Russland mit einem Krieg in dieser unfassbaren Dimension erreichen will.

Wie schätzen Sie aktuell die Bedrohung durch Russland für Estland und die anderen baltischen Staaten Lettland und Litauen ein?

Die meisten dieser Truppen in der Nähe unserer Grenze sind inzwischen nicht mehr da. Sie wurden in die Ukraine geschickt, und viele der Soldaten sind inzwischen gefallen. An unserer Grenze ist die militärische Bedrohung also eher gesunken, weil der russische Fokus derzeit auf der Ukraine liegt. Aber natürlich beobachten wir die Lage genau und haben unsere Bereitschaft erhöht. Wir haben mehr Truppen als je zuvor mobilisiert und können von der ersten Sekunde an reagieren. Wir behalten natürlich auch die hybriden Bedrohungen im Blick, beispielsweise durch Cyberattacken.

Estland hat in den letzten Jahren viele Prozesse in der öffentlichen Verwaltung und Infrastruktur digitalisiert. Bietet Ihr Land da eine offene Flanke?

Nein. Wir erleben täglich zahlreiche Cyberangriffe – sie gehören quasi zum Alltag. Aber wir sind ausgezeichnet darin, uns dagegen zu verteidigen. In Estland befindet sich daher auch das Nato-Exzellenzzentrum für Cyberabwehr.

Estland rüstet derzeit erheblich auf.

Ja. Wir haben unsere Militärausgaben deutlich angehoben und investieren nun mehr als drei Prozent unseres Bruttoinlandproduktes in die Verteidigung.

Deutschland tut sich mit dem Zwei-Prozent-Ziel, zu dem sich die Nato-Staaten verpflichtet haben, eher schwer. Wie finanziert Estland die steigenden Ausgaben?

Wir haben die Steuern deutlich erhöht. Die Menschen akzeptieren das. Sie wissen, dass es nicht anders geht. Nur so ist unser Überleben gesichert. Natürlich würde auch ich das Geld lieber für Bildung und Innovation ausgeben. Ich habe selbst vier Kinder. Aber ich weiß: Sie werden keine Zukunft haben, wenn es einen Krieg gibt. Wir sind ein Frontstaat.

Große Nato-Mitgliedstaaten wie Deutschland oder Frankreich argumentieren, dass zwei Prozent Verteidigungsausgaben in einer großen Wirtschaft eine ganz andere Dimension haben. Was entgegnen Sie?

Das Zwei-Prozent-Ziel ist ein guter Standard. Ich erwarte, dass alle Bündnispartner diese zwei Prozent wie vereinbart investieren, und dass wir das Ziel in naher Zukunft auf 2,5 Prozent erhöhen. Das ist keinesfalls zu viel. Es bräuchte sogar deutlich mehr, um die Verteidigungsfähigkeit für eine Langzeit-Kriegssituation aufzubauen, wie wir sie gerade in der Ukraine erleben.

Wir müssen die Grenze der EU schützen. Dabei geht es nicht nur um die physische Grenze, sondern um unsere Werte. Uns muss allen klar sein, dass das gerade ein Test ist – für die Nato und für die EU.

Die estnische Regierung fordert, dass die Ukraine so schnell wie möglich Nato-Mitglied werden muss. Auch wenn sich die Ukraine noch im Krieg befindet?

Während einer Phase des heißen Kriegs ist eine Mitgliedschaft natürlich nicht möglich, weil es die Nato mit in den Krieg hineinziehen würde. Ich freue mich, dass sich die Nato-Staaten beim Gipfel im Juli darauf geeinigt haben, den Beitrittsprozess zu beginnen.

Zuvor muss es also erst ein Friedensabkommen geben?

Jedenfalls so etwas in der Art. Es darf auf keinen Fall Frieden um jeden Preis geben. Wir haben schon 2014 bei der Krim-Annexion gesehen, wohin das führt. Wir müssen Russland zurück nach Russland drängen. Russland muss die territoriale Integrität der Ukraine akzeptieren und wir müssen auf der Einhaltung des internationalen Rechts bestehen.

Im Oktober wird die EU-Kommission ihre Empfehlung veröffentlichen, ob die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beginnen sollten. Was erwarten Sie?

Es ist entscheidend, dass wir mit den Beitrittsverhandlungen beginnen. Natürlich wird das kompliziert und hart. Und natürlich wird es dauern. Die Ukraine muss sehr, sehr viele Reformen umsetzen. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Die Ukraine wird niemals eine Perspektive nach Osten haben – wir müssen sie in die EU einbinden. Das ist für Europa auch eine Chance. Zum Beispiel kann der ukrainische Wiederaufbau ein Wachstumsmotor für die europäische Wirtschaft sein.

Ein aktueller Geheimdienst-Bericht aus den USA zeigt das sinkende Vertrauen in die ukrainische Gegenoffensive. Welche Entwicklungen sehen Sie?

Wir haben es hier mit einem Langzeitkrieg zu tun. Da reicht nicht ein Gegenangriff, um ihn zu beenden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich die Menschen wie in einem Kriegsfilm fühlen und denken: Oh, der Film dauert schon zweieinhalb Stunden, jetzt wird es langsam Zeit für ein Happy End. Aber in der Realität läuft das nicht so. Es braucht Zeit. Die Ukraine benötigt unsere langfristige Unterstützung.

Also bleiben Sie optimistisch?

Putin wollte die Ukraine innerhalb von sechs Tagen einnehmen. Eineinhalb Jahre später hat er es immer noch nicht geschafft. Das zeigt doch, wie gut die Ukrainer kämpfen.

Wie haben sich der Krieg und die Sanktionen auf die estnische Wirtschaft ausgewirkt?

Es ist schwer zu sagen, welche Entwicklung genau woher rührt: vom Krieg, von der Pandemie, von der internationalen Finanzkrise. Zum Glück haben unsere Unternehmen früh verstanden, wie risikobehaftet Geschäfte mit und in Russland sind – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Daher hatten wir keine zu starke Verflechtung und sind dabei, unsere Energieversorgung komplett zu entkoppeln.

Allerdings ist unsere Wirtschaft sehr klein und sehr offen. Entwicklungen in Europa, insbesondere in Schweden, Finnland, Deutschland, schlagen sich bei uns ebenfalls nieder. Natürlich sind das gerade schwierige Zeiten für uns. Aber wir erfüllen die Sanktionen gegen Russland und wünschen uns noch weitere.

Viele nähmen den Krieg eher als Film wahr, sagt Tsahkna. © REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Die EU hat bereits elf Sanktionspakete gegen Russland verhängt. Sie scheinen der russischen Wirtschaft bislang jedoch nicht stark zu schaden.

Es gibt viele Schlupflöcher und wir beobachten die Umgehung von Sanktionen. Alle Länder müssen stärker auf ihre tatsächliche Einhaltung achten. Und die Ausweitung der Sanktionen muss fortgesetzt werden. Wir arbeiten in der EU gerade am zwölften Paket.

Die Weltbank schätzt die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine inzwischen auf 500 bis 600 Milliarden Euro. Ihr Land hat einen Finanzierungsvorschlag vorgelegt.

Wir sind in Estland dabei, den gesetzlichen Rahmen zu schaffen, um eingefrorenes russisches Vermögen an die Ukraine weiterzugeben. Wir hätten gerne eine EU-weite Regelung, aber dafür gibt es keinen Konsens. Viele Mitgliedstaaten sagen, dass es rechtlich schwierig umzusetzen sei. Für uns ist es auch schwierig, aber es ist kein unmögliches Unterfangen – für niemanden.

Zur Aufarbeitung der russischen Invasion fordern Sie ein internationales Sondertribunal.

Ja. Putin und die russische Führungsriege müssen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn wir den Krieg gewonnen haben. Wir arbeiten mit verschiedenen Ländern bereits an einem rechtlichen Rahmen dafür. Niemand darf ungestraft einen Angriffskrieg führen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben die Verbrechen der Sowjetunion ungesühnt. Das darf sich nicht wiederholen. Wenn sich Putin für seine Verbrechen nicht verantworten muss, wird er es immer weiter versuchen. Wir haben das bereits nach dem Angriff auf Georgien 2008 gesagt und auch nach der Krim-Annexion 2014.

Demonstranten in Warschau fordern, dass Putin vor ein internationales Gericht gestellt wird. © IMAGO/Aleksander Kalka/IMAGO/Aleksander Kalka

Putin würde sich vermutlich kaum selbst stellen.

Nein, wir werden ihn nicht aus Russland herausholen können. Aber wir brauchen ihn gar nicht physisch für das Verfahren. Viel wichtiger ist, dass es eine breite internationale Unterstützung dafür gibt.

Glauben Sie, dass es eines Tages ein demokratisches Russland geben kann?

Ich würde es wirklich gerne glauben. Die Russen sind sehr gebildet und hätten alle Möglichkeiten, glücklich zu sein in einem freien Land. Aber das Regime lässt das nicht zu. Und so bleibt die Vorstellung ein Traum. Seien wir realistisch.

2009 haben Sie bei einem landesweiten Songcontest in Estland den zweiten Platz belegt und mit der Gewinnerin von „Estland sucht den Superstar“ im Duett gesungen. Bereuen Sie manchmal, nicht Sänger geworden zu sein?

Nein. Ich war nie ein richtiger Sänger. Und ich werde jetzt nicht für Sie singen, falls Sie darauf spekuliert haben.

Es war eher ein Zufall, dass ich damals an diesem Fernsehwettbewerb teilgenommen habe. Ich habe als Jugendlicher in einem Chor gesungen. Das Tolle war, dass ich dadurch als junger Mensch ohne viel Geld bereits vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion reisen konnte. 1990 war ich mit dem Chor in Berlin – für die Feierlichkeiten zum ersten Jahrestag des Mauerfalls. Wir hielten die estnische Flagge hoch und dachten, Estland kommt als Nächstes. Und ein Jahr später war Estland unabhängig von der Sowjetunion …

… dank der „singenden Revolution“, die friedlich verlief.

Ja. In Estland hat Gesang eine ganz besondere Bedeutung. Musik bringt die Menschen zusammen.