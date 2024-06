EU-Gipfel in Brüssel Mehr Geld für Ukraine-Flüchtlinge und eine zornige Giorgia Meloni

Europas Staats- und Regierungschefs wirken entspannt am ersten Tag ihres Treffens in Brüssel. Der Grund ist, dass das größte Problem bereits im Vorfeld gelöst worden ist: Die Namen für die drei Spitzenposten stehen fest.

Ursula von der Leyen soll für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionschefin nominiert werden. Die liberale estnische Regierungschefin Kaja Kallas soll den Posten der EU-Außenbeauftragten bekommen und der sozialdemokratische frühere portugiesische Regierungschef António Costa ist als EU-Ratspräsident auserkoren.

Knut Krohn berichtet seit Ende 2021 aus Brüssel über die Europäische Union und die Nato.

Konservative, Sozialdemokraten und Liberale hätten mit ihrem vorab ausgehandelten Kompromiss einen Vorschlag gemacht, „der auf eine Mehrheit im Parlament rechnen kann“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag sichtlich zufrieden in Brüssel.

Meloni nennt Europa eine Oligarchie

Deutliche Töne kommen allerdings aus Italien, wo sich Regierungschefin Giorgia Meloni angesichts dieses Vorgehens übergangen fühlt. Die Art der Vergabe der EU-Spitzenjobs ignoriere die Erfolge der rechten Parteien bei der Europawahl, polterte die Postfaschistin noch vor Beginn des Gipfels in Brüssel. Ein unbestreitbares Ergebnis der Wahl Anfang Juni sei die Ablehnung der Politik von Regierungsparteien in einigen Ländern, die auch die Politik der EU diktiert haben. In Europa herrsche eine „Oligarchie“, sagte Meloni zu den Absprachen.

Bundeskanzler Olaf Scholz wies diesen Vorwurf zu Beginn des Gipfels weit von sich. „Hier entscheiden 27 Mitgliedstaaten“, erklärte er, da seien alle 27 gleich wichtig. Der Rat, die Vertretung der EU-Mitgliedsländer, müsse aber auch einen Vorschlag unterbreiten, der danach im Parlament eine tragfähige Basis habe, erklärte der Regierungschef das Prozedere.

Damit meint er, dass beim Gipfel für das Personalpaket eine qualifizierte Mehrheit von 15 EU-Ländern nötig ist, die 65 Prozent der europäischen Bevölkerung vertreten. Allerdings müssen die Kandidaten danach auch im Europaparlament mit einer Mehrheit bestätigt werden. Die sei in diesem Fall mit Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen gefunden.

Verständnisvoller gegenüber den Forderungen Melonis äußerte sich in Brüssel der polnische Regierungschef Donald Tusk. Er sagte, es werde „keine Entscheidung ohne Premierministerin Meloni“ geben. Auch Österreichs Kanzler Karl Nehammer sprach sich dafür aus, die italienische Regierungschefin „gut einzubinden in diesen Verhandlungsprozess“. Das bedeutet im Klartext, dass Italien einen wichtigen Posten in der EU-Kommission bekommen müsse. Rom beanspruchte zuletzt einen der EU-Vizekommissare.

Scholz will finanziellen Ausgleich für größte Aufnahmeländer

Das zweite große Thema des EU-Gipfels ist die Unterstützung für die Ukraine. Hier sei es wichtig, dass Europa „Klarheit“ zeige, betonte Scholz. Die weitere Lieferung von Waffen und anderen Hilfsgütern dürfe nicht infrage gestellt werden. In diesen Zusammenhang sprach er die Frage der Versorgung der Flüchtlinge sehr offen an. Scholz forderte in Brüssel einen finanziellen Ausgleich für EU-Staaten, die besonders viele Geflüchtete aus der Ukraine versorgen.

Deutschland, Polen, Tschechien und einige wenige weitere EU-Länder hätten die meisten Flüchtlinge aufgenommen, sagte der Regierungschef. „Wenn sich andere Länder weniger an der Aufnahme der Flüchtlinge beteiligen“, müsse das bedeuten, dass Europa den Aufnahmeländern „ganz besonders finanziell beisteht“, etwa für die Finanzierung des Lebensunterhalts oder von Sprachkursen. Diese Forderung habe er gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Polen und Tschechien schriftlich an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übermittelt, sagte Scholz.

Gast des Gipfels ist auch der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er bedankte sich noch einmal, dass die Union beschlossen hat, die EU-Beitrittsgespräche mit seinem Land zu beginnen. Am Donnerstag unterzeichnete er zudem eine Vereinbarung zur Sicherheitskooperation und langfristigen Unterstützung.

Konkret sieht das Papier beispielsweise einen neuen Krisenmechanismus vor. Sollte Russland etwa bei der aktuellen Invasion Atomwaffen einsetzen oder nach dem Ende des derzeitigen Krieges erneut angreifen, soll es auf Ersuchen einer der beiden Seiten innerhalb von 24 Stunden Konsultationen geben. Gemeinsam würde dann über mögliche Unterstützung etwa durch Waffenlieferungen beraten. Einen direkten militärischen Beistand sagt die EU in der Vereinbarung nicht zu.