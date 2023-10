Europäische Union : Neue Klimakommissare Hoekstra und Sefcovic kurz vor dem Ziel

Die designierten EU-Klimakommissare Hoekstra und Sefcovic sind fast am Ziel. Am Mittwoch billigten die Koordinatoren im Umweltausschuss des EU-Parlaments in Straßburg die beiden Kandidaten. Nun muss noch das Plenum zustimmen.