Ex-Freund von Premier Attal Das ist der neue französische Außenminister

Er ist einer der Vertrauten Emmanuel Macrons der ersten Stunde, war bereits Berater und Stütze in dessen Zeit als französischer Wirtschaftsminister und bei der Gründung seiner politischen Bewegung „En marche!“. Nun tritt er ins Licht der Öffentlichkeit: Bei der Regierungsumbildung am Donnerstagabend wurde Stéphane Séjourné zum neuen Außenminister ernannt. Mit 38 Jahren ist er der bisher Jüngste in diesem Amt seit Beginn der Fünften Republik 1958.