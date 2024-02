Ex-Nato-Generalsekretär Rasmussen im Interview „Wir benötigen die Ukraine als Bollwerk gegen ein aggressives Russland“

Herr Rasmussen, Sie beraten seit 2016 die ukrainische Regierung. Vergangene Woche waren Sie in Kiew. Wie lange kann die Ukraine diesen Krieg gegen Russland noch führen?

Das kommt vor allem auf uns im Westen an. Aktuell machen die Russen starken Druck mit einer neuen Offensive. Die Ukrainer können nur schwer ihre Stellungen halten, weil es ihnen an Munition, schweren Waffen und Systemen mit längerer Reichweite fehlt. Der Westen muss die Ukraine schneller und umfassender beliefern. Und er muss sich auf eine Kriegswirtschaft umstellen. Es ist peinlich für uns, dass Russland mithilfe des Iran und Nordkoreas mehr Waffen produziert als wir.