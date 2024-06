Frankreichs rechte Welle Wie mächtig wird Marine Le Pen?

Stehen in Frankreich die Rechtsextremen vor den Toren der Macht? Diese Frage treibt das Land um, seit Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend nach dem für ihn desaströsen Ausgang der EU-Wahl die Auflösung der Nationalversammlung und neue Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli angekündigt hat.