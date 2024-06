Friedensaktivist aus Gaza im Gespräch „Die Palästinenser werden einen Weg finden, das Hamas-Regime zu stürzen“

Herr Howidy, Sie stammen aus Gaza und setzen sich seit Jahren, inzwischen aus dem Exil, für Frieden zwischen Israel und Palästina ein. In den vergangenen Monaten kam es vermehrt zu Protesten und Besetzungen an westlichen Universitäten gegen den Krieg in Gaza. In Teilen wurden dort antisemitische Parolen skandiert und Hamas-Symbolik genutzt. Wie blicken Sie auf die Proteste?

Zu Beginn der Proteste im gesamten Westen dachte ich noch, die Protestierenden würden die Palästinenser unterstützen und darauf abzielen, diesen Krieg zu beenden. Leider gingen die Proteste in eine Glorifizierung der Hamas über – die Organisation, die für diesen Krieg und die Gräueltaten des 7. Oktober verantwortlich ist. Ganz zu schweigen davon, was die Hamas den Palästinensern selbst angetan hat. Viele Bewohner Gazas wurden in Gefängnissen der Hamas gefoltert oder getötet.