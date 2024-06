Friedensplan der USA für Gaza Warum Joe Biden einen Erfolg im Nahostkonflikt braucht

Ist das der Anfang vom Ende des Gazakriegs? Am Montag nahm der UN-Sicherheitsrat einen Vorschlag zur Waffenruhe in Gaza von US-Präsident Joe Biden an. 14 Länder stimmten zu, nur Russland enthielt sich. Seit acht Monaten kämpft Israel gegen die Terror-Organisation Hamas, die internationale Gemeinschaft sucht verzweifelt einen Weg, um den Krieg zu beenden.