General Hodges zu den Folgen für Kiews Offensive Russland wird aus der Dammsprengung nur wenig Nutzen ziehen

Welche Folgen und welche Bedeutung die Sprengung des Kachowka-Staudamms am Fluss Dnipro durch russische Kräfte hat, ist noch nicht vollständig geklärt.

Aber sie hat mindestens drei Dinge bewirkt.

Zum einen hat sie eine Umweltkatastrophe verursacht. Ein ukrainischer Beamter spricht von einem „Ökozid“. Sie wird das ökologische System der Region für lange Zeit beeinträchtigen, ganz zu schweigen von der Zerstörung von Häusern und Infrastruktur und der Vertreibung von Zivilisten. Glücklicherweise scheint die Bedrohung für das Kernkraftwerk Saporischschja derzeit gering zu sein.

Ben Hodges ist Generalleutnant a. D. und war Befehlshaber der US-Armee in Europa.

Zum anderen werden die Offensivoperationen der ukrainischen Streitkräfte in diesem Gebiet für relativ begrenzte Zeit verzögert. Experten sagen voraus, dass das Hochwasser innerhalb der nächsten fünf bis sieben Tage zurückgehen und der Boden dort in der Sommerhitze schnell trocknen wird. Deshalb wird der von der russischen Seite erhoffte Effekt, die Offensive der Ukraine über den Dnipro hinweg aufzuhalten, wahrscheinlich von kurzer Dauer sein.

Drittens zeigt die Tat und erinnert uns erneut daran, wie die Russen vorgehen. Sie sind bereit, eine ökologische Katastrophe zu verursachen. Sie nehmen keine Rücksicht auf ihre eigenen Soldaten.

Deren Stellungen wurden überflutet. Die Wasserversorgung der Krim ist jetzt bedroht. Die Sprengung erzwingt die Evakuierung Tausender Menschen auf der russisch kontrollierten Seite des Dnipro im „Oblast Cherson“. Diesen hatte Moskau erst vor wenigen Monaten als Teil Russlands proklamiert.

Damit haben die Russen wieder einmal ihre Behauptungen über den Sinn ihrer militärischen Sonderoperation Lügen gestraft. Aus Panik haben sie den Damm in die Luft gesprengt. Aus diesem Kriegsverbrechen werden sie aber nur wenig Nutzen ziehen.

Überflutete Gebiete nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms in Cherson im Süden der Ukraine. © dpa/AP/Libkos

So stellt sich erneut die Frage: Warum sollte Präsident Selenskyj zu Verhandlungen mit dem Putin-Regime bereit sein?

Vorbereitungen oder Teil der geplanten Offensive?

Die Sprengung des Damms fällt mitten in die Debatte, ob die lang angekündigte Offensive der Ukraine begonnen hat. Für mich ist es nicht offenkundig, dass der Hauptangriff bereits im Gang ist.

Wir werden wissen, dass der Hauptangriff begonnen hat, sobald wir große gepanzerte Verbände beim Angriff sehen. Ben Hodges, Generalleutnant a. D.

Ich kann zwar eindeutige Operationen erkennen, die der Offensive Form geben sollen. Zahlreiche militärische Aktivitäten sind an vielen Orten zu beobachten, von Belgorod bis hinunter zur Schwarzmeerküste.

Nach meinem Eindruck sind dies aber Vorbereitungsmaßnahmen. Sie dienen auch dem Zweck, den russischen Generalstab zu verwirren hinsichtlich des genauen Datums, der Zeit und des Orts, an dem die ukrainischen Streitkräfte tatsächlich angreifen werden. Wir werden wissen, dass der Hauptangriff begonnen hat, sobald wir große gepanzerte Verbände beim Angriff sehen.

Es erscheint mir wahrscheinlich, dass der ukrainische Oberkommandierende, General Walerij Saluschnyj, drei Bedingungen erfüllen muss, bevor er die großen gepanzerten Verbände einsetzt.

Zum einen braucht er genügend Kampfkraft (gepanzerte Brigaden mit Panzern, Schützenpanzern, Pionieren, Artillerie, Luftabwehr und Logistik), um die russischen linearen Verteidigungsanlagen zu überwinden und die ihm zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Zu denen gehört es wahrscheinlich, die russisch besetzte „Landbrücke“ im Südosten zur Krim zu durchtrennen und das AKW Saporischschja zu sichern.

Zum anderen möchte er sicher sein, dass die russische Verteidigung und Logistik ausreichend geschwächt ist, dass der russische Rückraum, der Nachschub und die Transportwege ausreichend gestört sind und dass die russische Führung hinsichtlich des Ziels und des Zeitplans der Offensive ausreichend verwirrt ist.

Und drittens: Der Boden muss trocken genug sein, damit sich Hunderte schwere, gepanzerte Kettenfahrzeuge bewegen können. Ich glaube, die Ukraine ist in allen drei Punkten sehr nahe am Ziel.

Parallel kann man Erfolgsmeldungen der Russen lesen und eine verbreitete Skepsis, was die Ukraine mit ihrer Offensive erreichen kann. Ich traue keinem Bericht, der von der russischen Seite kommt. Die Ukrainer sind sehr diszipliniert darin, ihre eigenen Informationen zu schützen. Und sie sind auch sehr gut darin, die Berichterstattung zu kontrollieren. Bald werden wir mehr wissen, welche Darstellungen zutreffen.

Wie eine Befreiung der Krim gelingen kann

Unter der Bedingung, dass der Westen den ukrainischen Truppen alles zur Verfügung stellt, was sie brauchen, insbesondere Präzisionswaffen mit großer Reichweite, traue ich es der Ukraine zu, die Krim bis zum Ende dieses Sommers, bis Ende August, zu befreien.

Um das zu erreichen, muss sie die Krim isolieren und vom Nachschub abschneiden. Das ist meiner Meinung nach eines der Ziele der Offensive. Dann wird die Krim für die russischen Streitkräfte nicht mehr zu halten sein. Die Langstrecken-Präzisionswaffen, die Sewastopol, Saky, Dschankoj und andere strategische Orte erreichen könnten, würden der Ukraine diese Fähigkeit geben.

Die Russen haben in der Tat Hunderte von Kilometern an Schützengräben mit Bunkern, Minenfeldern, Panzerabwehrgräben und „Drachenzahn“-Hindernisgürteln angelegt. Aber diese Verteidigungsanlagen sind nur so gut wie die Soldaten, die diese Schützengräben besetzen und die Hindernisse verteidigen.

Die Kampffähigkeiten, die die Russen an den meisten Stellen zeigen, beeindrucken mich nicht. Und die erbitterten Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen russischen Anführern, von Prigoschin bis Kadyrow, illustrieren den mangelnden Zusammenhalt auf russischer Seite. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ukrainischen Streitkräfte auch dies zu nutzen wissen.

(Kuratiert von Christoph von Marschall)