Georgiens problematische Gesetze Verbaut sich das Land den Weg in die Europäische Union?

Für die Europäische Union ist die Sache klar. Das vom georgischen Parlament verabschiedete Gesetz zur Kontrolle der Zivilgesellschaft verstößt gegen die Grundprinzipien und Werte der EU. Man werde deshalb mögliche Konsequenzen prüfen. Seit Dezember 2023 ist das Land Beitrittskandidat.

Die Regierungspartei „Georgischer Traum“ verschärft mit dem Gesetz – trotz der Massenproteste im Land sowie scharfer Worte aus Europa und den USA – die Rechenschaftspflicht von Nichtregierungsorganisationen und Medien, die mehr als 20 Prozent ihres Geldes aus dem Ausland erhalten.

Die Gegner des Vorhabens sehen in den Bestimmungen ein „Agentengesetz“ nach russischem Vorbild: Kritische Stimmen und Organisationen sollen damit mundtot gemacht werden.

Am Dienstag kündigte Georgiens Regierung ein weiteres Gesetz an, das sich an einem russischen Vorbild orientiert und nicht mit den Prinzipien der EU vereinbaren lässt: „LGBTQ-Propaganda“ soll verboten werden.

Ziel des Vorstoßes ist es, die „Propaganda gleichgeschlechtlicher Beziehungen und Inzests in Bildungseinrichtungen und Fernsehsendungen“ einzuschränken, kündigte der Parlamentspräsident an.

Was wird aus dem Traum vieler Georgierinnen und Georgien, Teil der EU zu werden? Verbaut sich das Land mit dem „Agenten“- und LGBTQ-Gesetz den Weg in die Europäische Union? Drei Experten bewerten die Aussichten Georgiens. Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Regierungsgegner werden schikaniert und diffamiert

Katrin Bannach ist Projektleiterin Südkaukasus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Sie sagt: Mit diesen Gesetzen wird Georgien es nicht in die Europäische Union schaffen.

Mit dem „russischen Gesetz“ wird Georgien nicht in die EU kommen. Schon jetzt, noch bevor es in Kraft ist, wird das Gesetz zum Schikanieren und zur Diffamierung von Regierungskritikern genutzt.

Die georgische Regierung setzt alles daran, ihre Gegner mundtot zu machen, um nach den Wahlen im Oktober 2024 an der Macht bleiben zu können. Einschüchterung durch Drohanrufe, Polizei-Vorladungen und Schlägertrupps sind bereits Alltag. Auch das geplante Gesetz gegen „LGBTQ-Propaganda“ dient der Stimmungsmache.

Dass damit der Weg in die EU verbaut wird, ist dem inoffiziellen Machthaber und Oligarchen Bidsina Iwanischwili wohl nur recht. Denn Rechenschaftspflicht und Rechtsstaatlichkeit, Grundpfeiler der EU, sind nicht in seinem Sinn.

Es bekennen sich aber mehr als 70 Prozent der Georgierinnen und Georgier seit Jahren zur EU, sie wollen weg vom russischen Regierungsmodell. Doch das wird nur gelingen, wenn die Regierung im Herbst abgewählt wird. Und ob die Wahlen fair und frei abgehalten werden, darf nach den jüngsten Erfahrungen bezweifelt werden.

Georgien steht am Scheideweg

Franziska Smolnik ist Mitarbeiterin der Stiftung Wissenschaft und Politik und dort als Senior Fellow in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien tätig. Sie verweist darauf, dass die erforderliche Einstimmigkeit der EU für die Eröffnung von Beitrittsgesprächen fraglich ist.

Während ein quasi identisches Vorhaben 2023 nach Massenprotesten zurückgezogen wurde, ist die Wiedervorlage trotz erneut breiter Kritik nun verabschiedet. Die Venedig-Kommission des Europarats attestiert dem Gesetz negative Implikationen, was etwa Meinungs- und Versammlungsfreiheit betrifft, und rät mit Nachdruck, es in seiner jetzigen Form zurückzunehmen.

Die EU verweist auf diese Einschätzung und betont, das Gesetz sei inkompatibel mit ihren Prinzipien. Seit Ende 2023 ist Georgien EU-Beitrittskandidat; die große Mehrheit der Bevölkerung befürwortet eine EU-Mitgliedschaft. Der nächste Schritt wäre die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen, was Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten erfordert.

Deutschland hat signalisiert, es würde diesen Schritt nicht unterstützen, wenn das Gesetz in seiner jetzigen Form in Kraft träte. In der EU wird man zudem die Durchführung der georgischen Parlamentswahlen im kommenden Herbst aufmerksam verfolgen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht Georgien an einem „Scheideweg“.

Ein Akt vorsätzlicher Selbstdemontage

Thomas de Waal ist Senior Fellow bei Carnegie Europe und spezialisiert auf Osteuropa sowie die Kaukasusregion. Er sagt: Georgiens Entscheidung für oder gegen Europa muss bei den Wahlen im Oktober getroffen werden.

Das Gesetz über den „ausländischen Einfluss“ in Georgien ist ein Akt der vorsätzlichen Selbstsabotage. Die Verabschiedung eines Gesetzes, das darauf abzielt, Transparenz und Kontrolle der Regierung nach europäischem Vorbild zu unterdrücken, führt unweigerlich zum Stillstand des georgischen EU-Beitrittsprozesses.

Ebenso besorgniserregend sind die neuen Gesetze, die Georgien zu einem Steuerparadies für Offshore-Vermögen machen und die Rechte von LGBT angreifen. Die Sprache, die Premierminister Irakli Kobakhdize und andere Beamte gegen EU-Vertreter, Botschafter und Kritiker des Gesetzes verwenden, ist extrem und beleidigend.

Die einzige Schlussfolgerung kann sein, dass der georgische Traum so paranoid ist, dass er das Überleben des Regimes über die EU-Integration stellt. Die Regierung glaubt, dass sie die Unterstützung Ungarns hat, um EU-Sanktionen zu verhindern – und die stillschweigende Unterstützung Russlands.

Aber sie rechnen nicht mit dem großen Teil der Bevölkerung, die ihr Land auf einem pro-europäischen Weg halten will. Diese Entscheidung – für oder gegen Europa – muss bei den Wahlen im Oktober getroffen werden. Und die müssen fair ablaufen.