Georgischer Kommandeur zu russischer Terrorlistung „Ich sehe es als Wertschätzung meiner Arbeit“

Herr Mamulashvili, Sie sind Kommandeur der georgischen Fremdenlegion in der Ukraine. Warum kämpfen Georgier in der Ukraine?

Ich habe die Legion im April 2014 gegründet, als Russland die Krimhalbinsel in der Ukraine überfiel. Wir Georgier haben in den 1990er Jahren in Abchasien und Südossetien dieselbe russische Aggression erfahren wie die Ukrainer später.