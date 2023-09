Goldmann-Sachs-Banker wird neuer Syriza-Chef Griechenland hat einen neuen Politik-Star

Er ist erst 35 Jahre alt, kommt aus den USA und hat nur minimale Erfahrung in der Politik: Ende August tauchte Stefanos Kasselakis wie aus dem Nichts auf Griechenlands politischer Bühne auf, unterstützt durch eine starke Kampagne in den sozialen Medien. Innerhalb nur weniger Wochen konnte er die linke Partei Syriza von sich überzeugen und wurde am Sonntag zum neuen Parteichef gewählt.