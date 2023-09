Goldmann-Sachs-Banker wird Syriza-Chef Griechenlands Linke hat einen neuen Politik-Star

Er ist erst 35 Jahre alt, kommt aus den USA und hat nur minimale Erfahrung in der Politik: Ende August tauchte Stefanos Kasselakis wie aus dem Nichts auf Griechenlands politischer Bühne auf, unterstützt durch eine starke Kampagne in den sozialen Medien. Innerhalb nur weniger Wochen konnte er die linke Partei Syriza von sich überzeugen und wurde am Sonntag zum neuen Parteichef gewählt.

Er folgt auf Alexis Tsipras, der das Land als Premierminister von 2015 bis 2019 durch die Schuldenkrise gesteuert hatte. Kasselakis lebte zwei Jahrzehnte in den Vereinigten Staaten und arbeitete Banker bei Goldman Sachs – offenbar in der Zeit, in der sich sein Land in der Finanzkrise befand. Heute ist er ein Selfmade-Unternehmer, der sich offen als schwul identifiziert und die Herzen von Griechenlands Linken im Sturm erobert hat.

Nun ist der 35-Jährige Chef der wichtigsten Oppositionspartei des Landes. Vor seinem Wahlkampf hatten nur wenige von ihm jemals gehört – aber zwei Tage, nachdem er sich per Video an die Öffentlichkeit gewandt und seine Kandidatur verkündet hatte, war sein Name in aller Munde.

Liana Spyropoulou ist Journalistin in Athen und arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Korrespondentin für deutschen Medien.

Die Syriza-Wahl folgte auf zwei krachende Niederlagen der Linkspartei bei den Parlamentswahlen im Juni, die Alexis Tsipras schließlich zum Rücktritt veranlassten. Doch wer ist der rätselhafte Newcomer?

Stefanos Kasselakis ist Inhaber einer Reederei, verbrachte mehr als 20 Jahre in den Vereinigten Staaten und arbeitete 2008 als Freiwilliger im Wahlkampf des damaligen Senators Joe Biden. Über mehr politische Erfahrung verfügt er nicht, auch sind seine politischen Positionen mehr als unklar.

Er wuchs im wohlhabenden Athener Vorort Ekali auf, ging dann in die USA, studierte an der Universität von Pennsylvania und ist mit dem Amerikaner Tyler McBeth, einem Krankenpfleger, verheiratet. „Ich möchte mich bei meiner eigenen, kleinen Familie bedanken, ohne die ich nicht hier wäre: Bei Tyler und Farley, unserem Hund“, sagte Kasselakis nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden.

Die Tatsache, dass er unbekannt war, wurde in einen Vorteil verwandelt. Seine Gegner haben ihn völlig unterschätzt. Eftychis Vardoulakis, Politikwissenschaftler und Berater für strategische Kommunikation

Aber wie genau hat es Kasselakis geschafft, in so kurzer Zeit eine so gigantische Leistung zu vollbringen und bekannte Syriza-Politiker – wie den ehemaligen Finanzminister Euklid Tsakalotos – im Wahlkampf auszustechen?

Eftychis Vardoulakis, Politikwissenschaftler und Berater für strategische Kommunikation, glaubt an zwei Gründe für seinen Sieg: „Erstens die Desillusionierung des politischen Personals von Syriza durch die aufeinanderfolgenden Niederlagen der letzten Jahre, die das Gefühl entstehen ließen, dass keiner von ihnen Erfolg haben kann, weil sie alle Teil des Problems sind.“

Zurückgetreten: Alexis Tsipras, früherer Chef von Syriza. © Reuters/Angelos Tzortzinis/Pool

Zweitens habe er als Außenseiter durch seine professionelle Kampagne die Parteibasis davon überzeugen können, dass er der Partei einen Neuanfang bringen kann. Immerhin sei er an den Fehlern der Vergangenheit, die es innerhalb der Partei gab, nicht beteiligt. „Die Tatsache, dass er unbekannt war, wurde in einen Vorteil verwandelt. Seine Gegner haben ihn und sein Potenzial völlig unterschätzt“, so der Experte.

Kasselakis wusste die Enttäuschung innerhalb seiner Partei zu nutzen, seit acht Jahren in den Umfragen immer nur an zweiter Stelle zu liegen. Als Tsipras plötzlich das Handtuch warf und die Partei „verwaist“ zurückließ, sagte Kasselakis: „Lasst uns etwas ganz anderes versuchen“.

Er wird nicht für all das geradestehen müssen, was das griechische Volk der Syriza-Regierung zuschreibt. Yannis Koutsomytis, politischer Analyst

Und was ist mit seinem Profil? „Er ist eine charismatische Figur, sehr kommunikativ, weiß, wie man sich in verschiedenen Situationen am besten verhält, wirkt auf die meisten sofort sympathisch und er zeigt keine Angst“, sagt der politische Analyst Yannis Koutsomytis. „Er hat ein enormes Selbstvertrauen und die Aura eines Anführers. Und das war wichtig. Er verkörpert das Neue“.

Nun stellt sich die Frage, wie sich Kasselakis im alltäglichen Politik-Chef und als Oppositionschef machen wird. Könnte er ein starker Gegner für den konservativen Premierminister Kyriakos Mitsotakis werden? „Die nächsten Wahlen finden in etwa vier Jahren statt. Er wird aber nicht für all das geradestehen müssen, was das griechische Volk mit der Syriza-Regierung verbindet, etwa den Fehlern von Varoufakis und alldem“, so Koutsomytis. Dies könnte ein Vorteil sein.

„Andererseits wird Mitsotakis sehr schwierige Jahre vor sich haben: die Inflation, die hohen Zinssätze, die bis Ende 2024 nicht sinken werden, ein Land im neuen Fiskalpakt, was bedeutet, dass wir Primärüberschüsse brauchen. Natürlich müssen wir die Vorschläge von Kasselakis abwarten, denn bis jetzt hat er uns noch nichts darüber gesagt, was er tun wird und wie seine Politik aussehen wird.“