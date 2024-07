Großbritannien vor der Wahl Was würde sich unter Labour ändern?

Am Donnerstag wählt Großbritannien ein neues Parlament. Die derzeitige Oppositionspartei Labour liegt in allen Umfragen in Führung, ein Sieg scheint ihr kaum mehr zu nehmen. Doch was sind die politischen Ziele der Sozialdemokraten? Wie hält Labour es mit der Sparpolitik oder mit der Annäherung zur EU?

Eine historisch große Parlamentsmehrheit steht zur Verfügung

Michèle Auga leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung im Vereinigten Königreich und Irland. Sie sagt: Keir Starmer verspricht nach Jahren des Chaos jetzt Sicherheit.

Fünf Premierminister, neun Finanz-, acht Außen- und sieben Innenminister haben die Tories „verbraucht“. 14 Jahre später und einen Brexit weiter meinen 73 Prozent der Briten, dem Land ginge es heute schlechter als 2010. Der populistische Flügel der Konservativen hatte mit orthodoxer Sparpolitik und identitätspolitischen Scheindebatten die Partei vor die Interessen des Landes gestellt.

49 Tage war Liz Truss Großbritanniens Premierministerin – die kürzeste Amtszeit in der britischen Geschichte.

Schon 2022 wäre Zeit gewesen, Wahlen auszurufen. Aber Liz Truss spielte Kamikaze mit dem Staatshaushalt und Sunak beendet das Drama jetzt mit einem Wettskandal.

„Stabilität ist Wandel“ so umwerfend langweilig klingt jetzt der Slogan der Labour Party. Angesicht der Verwerfungen strahlt er jedoch eines aus: Sicherheit. Labour verspricht allgemeine Daseinsfürsorge sowie ein vernunftorientiertes, nachhaltiges und zukunftsorientiertes Regieren. Hierfür steht eine historisch große Parlamentsmehrheit zur Verfügung. Keir Starmer wird nun liefern müssen, auch wenn der Karren noch so tief im Dreck steckt.

Die Kürzungen werden mit Labour weitergehen

David Moon ist Senior Lecturer für Politikwissenschaften an der University of Bath und forscht unter anderem zum britischen Parteiensystem. Er sagt: Nicht der Inhalt, sondern der Ton der britischen Regierung wird sich ändern.

Während Keir Starmer mit dem Slogan „Wandel“ wirbt, wird seine neue Regierung zwar eine große Mehrheit haben, aber nur ein schwaches Mandat, um einen echten Wandel zu bewirken.

Das Programm verspricht wenig und nimmt frühere Zusagen zu Klima und Arbeitnehmerrechten zurück. Die Besteuerung von privaten Schulgebühren wird zwar etwas Geld für die unterfinanzierten staatlichen Schulen bringen, aber nicht genug. Da umfassendere Steuererhöhungen ausgeschlossen sind, hängen Investitionen in Großbritanniens schrumpfende öffentliche Dienste von optimistischen Versprechungen über „Wirtschaftswachstum“ ab. Infolgedessen werden die realen Kürzungen im Gesundheits- und Sozialwesen weitergehen.

Labour hat keine Zusagen gemacht, die jüngsten Gesetze zur Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten aufzuheben. In der Außen- und Verteidigungspolitik steht Labour weitgehend auf einer Linie mit der derzeitigen Regierung, von Gaza bis zur Ukraine. Was sich ändern wird, ist nicht der Inhalt, sondern der Ton der britischen Regierung.

Die größten Veränderungen sind bei den Arbeitnehmerrechten zu erwarten

Matthias Barner leitet die Konrad-Adenauer-Stiftung in Großbritannien und Irland. Er sagt: In der Europapolitik sind Maßnahmen zu erwarten, die das Vereinigte Königreich und die EU wieder näher zusammenbringen sollen.

Von einer Labour-Regierung ist derzeit keine ausgewiesene linksgerichtete Regierungspolitik zu erwarten. Parteiführer Sir Keir Starmer hat Labour in den vergangenen Jahren behutsam in die politische Mitte geführt.

Im Wahlprogramm fällt vor allem auf, was alles ausgeschlossen wird: keine Erhöhung der Einkommensteuer, der National-Insurance-Abgabe oder der Mehrwertsteuer. Die größten Veränderungen sind bei den Arbeitnehmerrechten zu erwarten. Gleichwohl gab sich Labour zuletzt sehr unternehmerfreundlich. Es wird nicht einfach sein, in Regierungsverantwortung diesen Kurs gegenüber der Parteilinken und den Gewerkschaften durchzuhalten. In der Außen- und Sicherheitspolitik wird Labour auf Kontinuität zur Vorgängerregierung setzen.

In der Europapolitik sind Maßnahmen zu erwarten, die das Vereinigte Königreich und die EU wieder näher zusammenbringen sollen. Aber auch hier wurden im Vorfeld „rote Linien“ gezogen: kein Wiedereintritt in den Binnenmarkt, die Zollunion oder gar die Rückkehr in die EU.