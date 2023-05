Gründer der Al-Qaida-Zellen Libanesische Armee nimmt hochrangiges Mitglied des Extremisten-Netzwerkes fest

Die libanesische Armee gibt die Festnahme eines hochrangigen Mitglieds des Extremisten-Netzwerks Al-Qaida in der Stadt Deir Ammar nordöstlich von Tripolis bekannt.

Bei dem in Gewahrsam genommenen Mann handele es sich um den Gründer der Al-Qaida-Zellen im Libanon, teilte die Armee am Samstag mit. Die Festnahme sei bereits am Freitag erfolgt. Die Identität des Mannes wurde nicht preisgegeben. Er soll auch eine wichtige Rolle bei der Gründung der radikal-islamischen Untergrundorganisation Fatah al-Islam gespielt haben.

Die USA hatten im August mit einem Drohnen-Angriff den damaligen Al-Qaida Chef Aiman al-Sawahiri in Kabul getötet. Sein Tod war nach Einschätzung von Experten ein schwerer Schlag für Al-Kaida. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass der Ägypter Seif al-Adel der neue Chef des Extremisten-Netzwerks Al-Kaida ist. (Reuters)