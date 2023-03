Heimkehr von Brasiliens Ex-Staatschef Bolsonaro schließt Rolle des Oppositionsführers aus

Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro befindet sich nach drei Monaten in den USA wie von seiner Partei zuvor angekündigt am Mittwoch auf dem Weg in sein Heimatland.

Er werde allerdings nicht die politische Opposition gegen Präsident Luiz Inacio Lula da Silva anführen, sagte er dem Sender CNN Brasil auf einem Flughafen in Floria, bevor er ein Flugzeug mit Ziel Brasilien bestieg. „Ich werde meiner Partei als eine Person mit Erfahrung dienen.“ So wolle er etwa durch Brasilien reisen und mit Anhängern sprechen.

Noch Mitte Februar hatte er in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ gesagt, dass er die Rolle des Oppositionsführers anstrebe.

Bei CNN Brasil war zu sehen, wie Bolsonaro am Flughafen von Orlando Fotos mit Anhängern machte und Kontrollen passierte. Der Sender begleitet die Rückkehr Bolsonaros, der am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Brasiliens Hauptstadt Brasília ankommen soll.

Ein Vierteljahr im US-Exil

Der rechte Bolsonaro war in der Stichwahl um das Präsidentenamt im Oktober 2022 dem Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva unterlegen.

Zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit an Neujahr flog Bolsonaro mit seiner Familie in die USA, wo er sich seitdem aufhielt. Medienberichten zufolge beantragte er ein sechsmonatiges Touristenvisum.

Am 8. Januar hatten Anhänger Bolsonaros, die den Wahlsieg Lulas nicht anerkennen wollten, Kongress, Regierungssitz und Obersten Gerichtshof in Brasília gestürmt, erhebliche Schäden verursacht und einen Militärputsch gefordert.

Das Oberste Gericht mit Sitz in der Hauptstadt untersucht unter anderem, ob Bolsonaro die demokratiefeindlichen Proteste angestachelt hat.

