Heißester Juni in Griechenland Warum so viele Touristen derzeit an der Hitze sterben

Griechenland erlebt derzeit den heißesten Juni, der je verzeichnet wurde. Und die Hitze hat tödliche Folgen. Sechs Touristen haben im Urlaub auf einer griechischen Insel bereits aufgrund der hohen Temperaturen ihr Leben verloren. Der letzte war ein deutscher Staatsbürger auf Kreta: Der 67-Jährige wurde an einem schwer zugänglichen Ort in einer Schlucht gefunden, ganz in der Nähe des bei Wanderern beliebten „Sedoni-Strandes“.

Die Serie tragischer Vorfälle begann am 9. Juni, als der BBC-Moderator Michael Mosley tot in Symi aufgefunden wurde. Alle Todesfälle, an denen Touristen beteiligt waren, haben eines gemeinsam: Sie begannen ihre Wanderungen bei hohen Temperaturen.

Bisher gibt es keine offizielle Reaktion der griechischen Behörden, und hochrangige Beamte sagen immer wieder: „Wir müssen nichts erklären, was nur gesunden Menschenverstand erfordert”.

Anbieter passen ihre Wanderungen an

„Es ist offensichtlich, dass man bei einer Hitzewelle nicht von 11 Uhr morgens bis 18 Uhr unter der sengenden Sonne Griechenlands wandern sollte. Aber es scheint, als müssten wir das Offensichtliche erklären”, sagt Stefanos Sidiropoulos, Geschäftsführer des Outdoor-Unternehmens „Trekking Hellas”.

„Wir haben den Wanderplan geändert und organisieren jetzt Wanderungen entweder sehr früh am Morgen oder sehr spät am Nachmittag. Wir bieten nur noch Sonnenaufgangs-, Sonnenuntergangs- und Nachtwanderungen an, um zu vermeiden, dass man in den heißesten Stunden unterwegs ist.“ Dies sei besonders auf den ägäischen Inseln wichtig, wo es keine Bäume und keinen Schatten gibt.

„Wir haben die Initiative ergriffen, weil wir uns Sorgen machen und traurig sind über die Todesfälle von Touristen in unserem Land. Ich glaube, dass diese tragischen Vorfälle vermieden werden können“, sagt Sidiropoulos dem Tagesspiegel.

Für Nikolas Nakios, Inhaber des Reisebüros „Travel Gate“, haben die Opfer entweder ihre Fähigkeiten überschätzt, keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, keine Begleitperson dabei gehabt oder sind von ihrer Route abgewichen, ohne jemanden zu informieren.

„Es wäre gut, wenn unsere Besucher Routen wählen würden, die Teil eines zertifizierten Netzwerks von Wanderwegen sind, vollständig ausgeschildert und mit einer Kartenanwendung verbunden sind. Alles andere kann tödlich sein”.

Der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen

Laut Kostas Lagouvardos, Meteorologe und Forschungsleiter der Nationalen Sternwarte von Athen, war dieser Juni der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Und das nicht nur wegen der schweren Hitzewelle Mitte des Monats: Ab dem 2. Juni lagen die Temperaturen in vielen Teilen des Landes deutlich über dem Normalwert.

„Die normalen Höchstwerte für diese Jahreszeit liegen bei 30 bis 31 Grad. Vielleicht ist das die Information, die Touristen erhalten.“ Aber dieser Juni sei wirklich außergewöhnlich gewesen, mit Temperaturen von mehr als 35 Grad, was zu einer sehr starken thermischen Belastung führte.

Das wirke sich natürlich auf die Menschen aus. „Die ersten ausländischen Besucher starben auf Symi und anderen ägäischen Inseln, wo es keine Bäume gibt“, sagt Kostas Lagouvardos. „Und hier muss ich etwas betonen, das viele vergessen: Die Temperaturen in den Wettervorhersagen beziehen sich auf den Schatten. Unter der sengenden Sonne sind sie viel höher.“

Lagouvardos glaubt auch, dass die Informationen über die sehr hohen Temperaturen die Touristen wahrscheinlich nicht erreichen. „Die Wettervorhersagen basieren auf globalen Modellen und sind nicht genau. Und die Menschen unterschätzen oft sehr hohe Temperaturen“, sagt der Meteorologe. „Besonders während einer Hitzewelle, die international als „stiller Killer“ bezeichnet wird, weil sie nicht das Geräusch eines Sturms oder Hurrikans macht, verdunkelt sich der Himmel nicht.“

Dann sähen alle nur einen schönen Tag, sagt Lagouvardos. „Vielleicht in der Nähe des Meeres, wo eine leichte Brise weht, und denken, dass alles in Ordnung ist. Wir brauchen bessere Informationen und müssen sicherstellen, dass sie die Endnutzer, die Ausländer, erreichen.”

Die wichtigsten Faktoren der Hitzegefahr

Laut Kimon Volikas, einem Facharzt für Innere Medizin und Professor für Geriatrie, gibt es drei Hauptfaktoren, die zu gesundheitlichen Problemen oder Tragödien wie dem Tod der sechs Touristen führen können. „Der erste ist, dass unser Körper über Mechanismen verfügt, um sich an Klimaveränderungen anzupassen.“ Dies werde als Akklimatisierung bezeichnet.

Kleinkinder verfügen über unausgereifte Mechanismen zur Anpassung an das Klima, und bei älteren Menschen sind diese Mechanismen beeinträchtigt. Kimon Volikas, Facharzt für Innere Medizin und Professor für Geriatrie

„Wir sehen das bei Sportlern, die sich viel früher in Länder mit extremen Temperaturen begeben, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen.“, sagt der Arzt. „Touristen haben nicht den Luxus, sich anzupassen, daher sollten sie sich nicht der Sonne aussetzen und zudem auf körperliche Aktivitäten verzichten.“

Der zweite Faktor ist das Alter, erklärt Volikas: „Kleinkinder verfügen über unausgereifte Mechanismen zur Anpassung an das Klima, und bei älteren Menschen sind diese Mechanismen beeinträchtigt. Außerdem ist ihre Haut sehr dünn und verfügt über kein Unterhautgewebe.

Das bedeutet, dass sie nicht über den isolierenden Film verfügen, der sie vor Temperaturschwankungen schützt“, sagt Volikas. „Der dritte Faktor ist der heiße Sommer, der das Risiko eines Hitzschlags birgt. Der Körper produziert Wärme, wenn wir uns körperlich anstrengen. Wenn es heiß ist und die Körpertemperatur steigt, besteht die Gefahr eines Hitzschlags.“