Hochburg der französischen Rechten „Ich hasse Macron, er hält sich für etwas Besseres“

Die Sonne brennt so stark an diesem Junitag im nordfranzösischen Städtchen Villers-Cotterêts, dass sich die Gäste der „Bar des PTT“ ins Innere verziehen. „Wir erleben heiße Zeiten in Frankreich“, witzeln sie in Anspielung auf die anstehenden Neuwahlen.

Am Abend haben sie sich verabredet, um hier gemeinsam fernzusehen. Aber nicht etwa die laufende Fußball-EM. Sondern eine der vier Fernsehdiskussionen vor den beiden Runden der Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli, an denen der Chef des rechtsextremen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, und Premierminister Gabriel Attal teilnehmen so wie jeweils ein Vertreter des linken Bündnisses Neue Volksfront.

„Mich interessiert die politische TV-Debatte“, sagt Sylvain, der Gesprächigste der Gruppe, knapp 60 Jahre alt. „Ich will hören, was Bardella zur Rentenreform vorschlägt.“ Dass Präsident Emmanuel Macron Anfang 2023 trotz heftiger Proteste das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre erhöhte, haben ihm viele nicht verziehen.

RN-Bürgermeister verweigert Feier zur Abschaffung der Skalverei

Doch in Villers-Cotterêts ist man gelassen. Bei den Präsidentschaftswahlen 2022 erhielt Marine Le Pen 56 Prozent der Stimmen. Und bereits seit 2014 hat die Stadt einen rechtsextremen Bürgermeister.

Franck Briffaut vom Rassemblement National machte seither nur selten landesweite Schlagzeilen, etwa als er zu Beginn seiner Amtszeit eine Zeremonie zum Gedenken an die Abschaffung der Sklaverei verweigerte. Davon abgesehen sagte er einmal, 90 Prozent seiner Arbeit sei unpolitisch.

Typische Mittelklasse-Stadt

Die Armut und die Arbeitslosigkeit in dem gut 10.000 Einwohner zählenden Ort liegen über dem Landesdurchschnitt, obwohl es mit einem Volkswagen-Werk und dem Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle, der nur eine halbe Autostunde entfernt ist, große Arbeitgeber gibt.

Zugleich wirkt Villers-Cotterêts wie eine typische Mittelklasse-Stadt. Adrette Backstein-Häuschen reihen sich aneinander. Es gibt Cafés, kleine Läden, am Rande des zentralen Platzes erinnert eine Statue an den Schriftsteller Alexandre Dumas, der 1802 hier geboren wurde.

Macron-Kulturprojekt hat die Wirtschaft angekurbelt

Im vergangenen Herbst brachte Präsident Macron außerdem ein weiteres Kultur-Projekt hierher, für das er sich stark eingesetzt hatte. Im Oktober eröffnete er eine Art Museum für die Frankophonie, die „Internationale Stadt der französischen Sprache“, im prächtig renovierten Stadtschloss, das bis dahin eine Ruine gewesen war.

Das Museum für Frankophonie zieht viele Besucher an und kurbelt die Wirtschaft von Villers-Coterrêts an. © Birgit Holzer

Dort hatte François I. im Jahr 1539 ein Dekret unterzeichnet, das Französisch zur offiziellen Sprache des Königreichs Frankreich machte. Mehr als 210 Millionen Euro investierte der Staat, um Besucher nach Villers-Cotterêts zu locken. Mit Erfolg: Laut Statistik des örtlichen Tourismusbüros legte dessen Umsatz um 89 Prozent zu.

Es kommen viel mehr Gäste als zuvor. Marion, Café-Angestellte zu den Auswirkungen des neuen Museums

„Wir spüren die positiven Auswirkungen, es kommen viel mehr Gäste als vorher“, sagt die Café-Bedienstete Marion. „Allein heute habe ich 17 Mahlzeiten für eine Gruppe zum Schloss geliefert.“ Demnächst öffne eine neue Crêperie.

Die Café-Mitarbeiterin Marion nennt sich selbst unpolitisch. Bei der letzten Parlamentswahl enthielten sich 61 Prozent der Wahlberechtigten in der Kleinstadt. © Birgit Holzer

Ob das dem Präsidenten zu verdanken sei? Die junge Frau lacht verlegen. „Das weiß ich nicht, Politik interessiert mich nicht!“ 61 Prozent der Wahlberechtigten enthielten sich wie sie bei den Parlamentswahlen 2022 in Villers-Cotterêts.

Sylvain glaubt nicht, dass das Projekt auf Macron zurückging. „Das war doch vorher schon geplant.“ Er hasse den Präsidenten, weil er sich selbst für etwas Besseres halte und eine Politik für die Reichen mache.

Milliardenschwere Ausgaben der Regierung zur Entlastung der Haushalte, wie die Hilfen während der Corona-Pandemie oder die Deckelung der Energiepreise von Herbst 2021 bis Dezember 2023, seien doch nur „Maßnähmchen“ gewesen.

Früher konnte man sich ein Auto leisten

Für seine Arbeit in einem Internat, wo er die Waschräume, die Toiletten und die Küche reinigt, bekommt der Endfünziger den Mindestlohn, 1400 Euro. Viel zu wenig, klagt er. „Ab dem 16. eines Monats bleibt mir nichts.“ Als junger Mann konnte er sich von seinem Gehalt ein Auto kaufen. Daran sei heute nicht zu denken.

Warum er glaubt, dass die Rechtsextremen sein Leben verbessern könnten und nicht etwa die Linken, die hier historisch stark waren, und eine Erhöhung des Mindestlohns und eine Rückkehr zur Rente mit 60 versprechen?

RN-Parteichef scheint glaubwürdiger

Sylvain zuckt mit den Schultern. Bardella erscheint ihm glaubwürdiger, auch wenn er zuletzt bei mehreren Vorschlägen zurückruderte. Die Rentenreform will er nicht mehr komplett aufheben. Aber all jene, die vor ihrem 20. Lebensjahr ins Berufsleben einstiegen, sollen mit 60 in den Ruhestand gehen dürfen. „Darauf hoffe ich sehr“, sagt Sylvain.

Seine Entscheidung ist schon gefallen; wie bei vielen Menschen in Villers-Cotterêts. Der RN-Kandidat Jocelyn Dessigny braucht nicht einmal sichtbare Wahlwerbung, um Favorit zu sein.

Am Bahnhof hängen lediglich drei einsame Plakate des linken Kandidaten. Es wirkt, als sei alles schon entschieden – für die extrem Rechten, die hier für viele längst gar nicht mehr als extrem gelten.