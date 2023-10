Holzfäller, Kampfschwimmer und Kommandeur Wer ist Israels Verteidigungsminister?

Harter Blick, kurze Sätze, erhobene Stimme – Yoav Gallant lässt bei Ansprachen an das israelische Volk in den vergangenen Tagen keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit erkennen. Als Verteidigungsminister will er alles dafür tun, um die grausame Attacke der radikalislamischen Hamas auf das jüdische Volk zu rächen und die Geiseln aus den Händen der Terroristen zu befreien.