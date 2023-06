Kennedys „Ich bin ein Berliner“ Die mutige Ukraine ist zum West-Berlin des 21. Jahrhunderts geworden

„Ich bin ein Berliner“: Am 26. Juni gedenken die Berliner des 60. Jahrestages von Präsident John F. Kennedys historischer Rede vor dem Schöneberger Rathaus. Sein Besuch von 1963 ist heute vor allem wegen seiner empathischen Rhetorik und eindringlichen Verteidigung der Freiheit in Berlin in Erinnerung., die in der ganzen Welt Widerhall fand.