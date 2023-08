Tagesspiegel Plus „Ich habe nicht mal mehr die Kraft, auf die Russen wütend zu sein“ : So leben die Menschen zwei Monate nach der Flut in Cherson

Die Sprengung des Kachowka-Staudamms hat eine Schneise der Verwüstung gezogen. Die Menschen schaufeln giftigen Schlamm aus ihren kaputten Häusern. Eins ist wie vor der Flut: Von der nahen Front droht Gefahr.