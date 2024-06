Ihr badet im Pool, ich kann nachts nicht duschen Warum mich als Spanierin die Touristen aufregen

Wenn deutsche Touristen an Spanien denken, kommen ihnen womöglich drei Bilder in den Kopf: Sonne, Strand, Sangria. Als Spanierin denke ich bei deutschen Touristen wiederum an drei Dinge: überfüllte Strände, teure Bars und Rücksichtslosigkeit im Umgang mit unseren Wasserressourcen.

Spanien ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Laut Statista war 2023 jeder siebte deutsche Tourist für mindestens fünf Tage hier im Urlaub.

Sie sind auf der Suche nach hohen Temperaturen, dem Meer und entspannender Atmosphäre – Spanien bietet ihnen genau das. Doch hinter dieser sonnigen Fassade verbirgt sich eine Realität, die für uns Einheimische weit weniger paradiesisch ist.

Dürre und Wasserknappheit in Spanien

Während Besucher ihre Ferien genießen, kämpfen wir mit den Folgen einer anhalten Dürre und einer Wirtschaft, die vom Tourismus abhängig ist. Wie wirkt sich das auf unser tägliches Leben aus?

Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends spät nach Hause, das Thermometer zeigt an die 40 Grad. Da wünscht man sich nichts mehr, als sich im Pool zu erfrischen oder vor dem Schlafen eine kalte Dusche zu nehmen, oder? Für die Touristen ist das kein Problem. Für uns Spanier sieht die Realität anders aus.

Während die Touristen in ihren Hotels und Ressorts großzügig mit Wasser versorgt werden, wird uns Einheimischen ab 23 Uhr das Trinkwasser abgestellt. Brunnen werden geschlossen, Gärten dürften nicht bewässert und unsere privaten Pools nicht mehr befüllt werden.

Meine 80-jährige Oma lebt in einem Dorf östlich von Málaga. Aus ihrem Wasserhahn kommt zwischen Mitternacht und sieben Uhr morgens kein Wasser mehr. Sie hat eine kleine Avocado-Plantage und ist den ganzen Tag über draußen auf ihren Feldern. Wenn sie abends nach Hause kommt, hat sie nur noch ein kleines Zeitfenster, um zu duschen, Wäsche zu waschen, Geschirr zu spülen.

Wassermangel bedroht die Landwirtschaft

Aber nicht nur das: Auch ihre Avocados brauchen viel Wasser. Zu viel, könnten manche meinen. Aber der Anbau lohnt sich, allein Deutschland importierte vergangenes Jahr 157.800 Tonnen der Frucht. Für meine Oma sind die Plantagen ihre Einnahmequelle. Seit ein paar Jahren reicht das Wasser in ihrem Brunnen nicht mehr aus, um sie zu bewässern. Sie ist auf staatliche Brunnen angewiesen, deren Wasserpreis kürzlich um 32 Prozent anstieg.

24,3 Milliarden Euro nimmt Spanien jährlich durch den Tourismus ein.

Und während der Wassermangel in Andalusien die Einnahmequelle meiner Oma und vieler anderer Landwirte bedroht, können deutsche Touristen so viel in ihren Hotelpools baden und duschen, wie sie wollen. Warum das so ist, lässt sich mit einer beeindruckenden Zahl erklären: 24,3 Milliarden Euro – so viel verdient Spanien jährlich durch den Tourismus. Er ist der wirtschaftliche Motor unseres Landes.

Spaniens Tourismus als Haupteinnahmequelle

Gerade in der Region um Málaga ist der Tourismus Arbeitsplatz und Haupteinnahmequelle vieler Menschen. Restaurants, Hotels, Geschäfte, Dienstleister – nahezu jede Branche profitiert von Urlaubern aus Deutschland und anderen Ländern. Ohne diese Einnahmen wäre das Überleben für viele Familien und Betriebe hier kaum möglich.

Diese Abhängigkeit zeigt sich besonders im Kampf um das knappe Wasser. So müssen wir Spanier oft auf den Luxus verzichten, den wir den Touristen ermöglichen, um unserer Wirtschaft nicht zu schaden. Das ist notwendig, fühlt sich aber oft ungerecht an.

Dieses Gefühl der Ungerechtigkeit schlägt zuletzt vermehrt in Konflikte um: Tausende von Menschen gehen in Barcelona, Mallorca und den Kanaren auf die Straße, kritisieren den Massentourismus und fordern politische Maßnahmen, um die Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung und die Umwelt zu mindern.

Proteste gegen den Massentourismus

Aber der Unmut hört leider nicht bei friedlichen Protesten auf: Es gibt Medienberichte über Menschen, die am Strand Touristen beschimpfen, „Geh nach Hause“ skandieren oder gar mit Schlägen drohen.

Gewalt ist nie eine Lösung. Aber zumindest das Gefühl, dass das, was hier passiert, ungerecht ist, trage ich auch in mir. Mir ist natürlich klar, dass deutsche Touristen ihre Ferien weiterhin hier verbringen werden, und das ist auch in Ordnung.

Doch ich wünsche mir, dass sie sich nicht einfach sorglos an unseren Stränden sonnen und Sangria schlürfen, sondern sich zumindest bewusst sind, dass wir ein ganz anderes Leben führen – auch, weil sie hier Urlaub machen.

Ich wünsche mir einen rücksichtsvollen Umgang mit unseren Ressourcen und darum, sich der Probleme bewusst zu werden, die Dürre und Wasserknappheit für mein Heimatland bedeuten.

Michelle Ruiz Boosten lebt in Málaga und macht ein Praktikum beim Tagesspiegel.