In acht Booten angekommen 137 Migranten auf Mallorca und Nachbarinseln aufgegriffen

Zwischen Samstag und Sonntagfrüh sind auf oder vor den Balearen 137 Bootsmigranten (Symbolfoto) aufgegriffen worden. Seit Beginn des Jahres kamen vor Mallorca, Ibiza und Formentera 796 Menschen in 45 Booten an, wie die „Mallorca-Zeitung“ (Sonntag) berichtet. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums erreichten im gesamten Vorjahr 174 sogenannte irreguläre Schiffe mit 2.579 Personen an Bord die Inseln.

Viele Menschen aus Afrika riskieren die lebensgefährliche Fahrt in kleinen Booten, um Krieg, Konflikten oder schwierigen wirtschaftlichen und klimatischen Lebensbedingungen zu entkommen. Sie werden nach der medizinischen Erstbehandlung und Registrierung aufs Festland überstellt, von wo sie in ihre Heimatländer abgeschoben werden sollen.

Den jetzt in acht Booten angekommenen Migranten und Geflüchteten aus Nordafrika oder Subsahara-Afrika gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es. Sie wurden zum Teil auf offener See gesichtet und gerettet. (KNA)